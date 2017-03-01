В награду - опыт!

Попали в 10-ку сильнейших дартсменов Сибири

Фото Сергея НЕДБАЙЛО

Петр ШУШАКОВ

Ангарск представляла команда спортивного дартс клуба «Вертикаль». В парном турнире участвовало 24-е команды. На 9-ом месте остановились Сергей НЕДБАЙЛО и Юрий БЕЛЯЕВСКИЙ, попав в десятку лучших спортсменов Сибири.В личном турнире среди женщин 5-ое место взяла Екатерина ВОРОНКОВА.– рассказала нашей газете Екатерина, -Стоит отметить, что дартс клуб в котором тренируются спортсмены, находится в Ангарском городском обществе инвалидов и команда Ангарска в основном состояла из людей с ограниченными возможностями здоровья. В очередной раз спортсмены – инвалиды соревнуясь вместе со «здоровыми» спортсменами доказывают, что на самом деле ограничений для них не существует!Поездка стала возможной благодаря победе Ангарского общества инвалидов в конкурсе социально-значимых проектов