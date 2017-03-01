В награду - опыт!

Попали в 10-ку сильнейших дартсменов СибириНа фото: слева – Максим СЕМЕНКОВ, Георгий КУДРЯШОВ, Екатерина ВОРОНКОВА, Сергей Недбайло, Светлана ПЕШКОВА, Юрий БЕЛЯЕВСКИЙ
Фото Сергея НЕДБАЙЛО23-25 февраля в Красноярске прошел чемпионат Сибирского федерального округа по дартс. В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из регионов - от Новосибирской области до Забайкальского края.
Ангарск представляла команда спортивного дартс клуба «Вертикаль». В парном турнире участвовало 24-е команды. На 9-ом месте остановились Сергей НЕДБАЙЛО и Юрий БЕЛЯЕВСКИЙ, попав в десятку лучших спортсменов Сибири.
В личном турнире среди женщин 5-ое место взяла Екатерина ВОРОНКОВА. Теперь я знаю к чему стремиться
– рассказала нашей газете Екатерина, - конечно 5-ое место среди 16 претенденток не лучший результат, но опыт который приобретаешь во время соревнований остается в памяти навсегда.
Стоит отметить, что дартс клуб в котором тренируются спортсмены, находится в Ангарском городском обществе инвалидов и команда Ангарска в основном состояла из людей с ограниченными возможностями здоровья. В очередной раз спортсмены – инвалиды соревнуясь вместе со «здоровыми» спортсменами доказывают, что на самом деле ограничений для них не существует!
Поездка стала возможной благодаря победе Ангарского общества инвалидов в конкурсе социально-значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области»
Петр ШУШАКОВ