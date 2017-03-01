Четыре медали на чемпионате России по горнолыжному спорту среди лиц с ПОДА

В специальном слаломе Варвара выиграла золотую медаль. Второе место спортсменка заняла в супер-гиганте, уступив мастеру спорта международного класса, члену сборной команды России Марии Папуловой, которая выступает за Москву и Пермский край. Еще две серебряные медали Варвара Ворончихина завоевала в слаломе-гиганте и супер-комбинации (супер-гигант плюс слалом).Варвара Ворончихина учится в 8 классе школы №10 города Байкальска. Она занимается горнолыжным спортом с шести лет. Сейчас тренируется в областной спортивной школе «Рекорд» у Юрия Пешкова.Справка: Варвара Ворончихина с 6-и лет занимается в горнолыжной секции, входит в сборную России по горнолыжному спорту (в категории «Люди с поражениями опорно-двигательного аппарата»). Отсутствие части левой руки не мешает ей активно заниматься спортом.