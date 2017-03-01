Вторые на первенстве Сибири по скалолазанию

Иркутская область на стартах была представлена шестью спортсменами, которые занимаются в областной спортивной школе «Спарта». Золотые медали первенства Сибири завоевалиЕще одну медаль высшей пробы выиграл иркутянин Олег Башкирцев. Третьим на соревнованиях сталПараллельно первенству СФО прошло открытое первенство Федерации Кемеровской области в дисциплине «боулдеринг» для участников 10-13 лет. В этих соревнованиях победителем стал Кирилл Белянкин, бронзовую медаль завоевала Валерия Веретенина. Оба спортсмена являютсяТренируются ребята у Дениса Веретенина, Екатерины Веретениной и Екатерины Чернышевой.