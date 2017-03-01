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Вторые на первенстве Сибири по скалолазанию


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Вчера, 12:36
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Вторые на первенстве Сибири по скалолазанию

Сборная команда Иркутской области заняли второе общекомандное место на первенстве Сибирского федерального округа по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг» среди спортсменов 14-19 лет. Соревнования проходили с 24 по 26 февраля в Кемерово.

Иркутская область на стартах была представлена шестью спортсменами, которые занимаются в областной спортивной школе «Спарта». Золотые медали первенства Сибири завоевали Александр Серебренников и Дарья Веретенина из Ангарска. Еще одну медаль высшей пробы выиграл иркутянин Олег Башкирцев. Третьим на соревнованиях стал ангарчанин Сергей Левченко.

Параллельно первенству СФО прошло открытое первенство Федерации Кемеровской области в дисциплине «боулдеринг» для участников 10-13 лет. В этих соревнованиях победителем стал Кирилл Белянкин, бронзовую медаль завоевала Валерия Веретенина. Оба спортсмена являются представителями Ангарска.

Тренируются ребята у Дениса Веретенина, Екатерины Веретениной и Екатерины Чернышевой.

Минспорта Иркутской области
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