Попали в десятку сильнейших

23-25 февраля в Красноярске прошел чемпионат Сибирского федерального округа по дартсу. В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов от Новосибирской области до Забайкальского края. Ангарск представляла команда спортивного дартс-клуба «Вертикаль». На фото слева направо: Максим СЕМЕНКОВ, Георгий КУДРЯШОВ, Екатерина ВОРОНКОВА, Сергей Недбайло, Светлана ПЕШКОВА, Юрий БЕЛЯЕВСКИЙ.
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В парном турнире участвовали 24 команды. На 9-м месте остановились Сергей НЕДБАЙЛО и Юрий БЕЛЯЕВСКИЙ
, попав в десятку лучших спортсменов Сибири.
В личном турнире среди женщин 5-е место взяла Екатерина ВОРОНКОВА.
- Теперь я знаю, к чему стремиться, – рассказала нашей газете Екатерина. – Конечно, 5-е место среди 16 претенденток не лучший результат, но опыт, который приобретаешь во время соревнований, поможет идти дальше.
Стоит отметить, что дартс-клуб, в котором тренируются спортсмены, находится в Ангарском городском обществе инвалидов, команда Ангарска в основном состояла из людей с ограниченными возможностями. В очередной раз спортсмены-инвалиды, соревнуясь вместе со здоровыми спортсменами, доказывают, что на самом деле ограничений для них не существует.
Поездка стала возможной благодаря победе Ангарского общества инвалидов в конкурсе социально-значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области».
Петр ШУШАКОВ