Попали в десятку сильнейших

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Петр ШУШАКОВ

В парном турнире участвовали 24 команды. На 9-м месте остановились, попав в десятку лучших спортсменов Сибири.В личном турнире среди женщин 5-е место взяла- Теперь я знаю, к чему стремиться, – рассказала нашей газете Екатерина. –Стоит отметить, что дартс-клуб, в котором тренируются спортсмены, находится в Ангарском городском обществе инвалидов, команда Ангарска в основном состояла из людей с ограниченными возможностями.Поездка стала возможной благодаря победе Ангарского общества инвалидов в конкурсе социально-значимых проектов