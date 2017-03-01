Без права на осечку

Игорь Григорьев

«Торпедо», ставшее чемпионом, с большим трудом и с минимальной разницей в счете побеждает на своем льду шестнадцатую команду, «Ижсталь». То же самое со скрипом делает бронзовый призер «СКА-Нева». Вот в Караганде, правда, молнии сверкали – разгромившая в первом поединке «Звезду» со счётом 6:0, «Сарыарка» довела до инфаркта своих болельщиков на следующий день - 0:4. Но все же, пожалуй, самое упорное противостояние случилось в Нижнем Тагиле с драматичными развязками уже в дополнительных периодах.В первом же матче своей серии «Спутник» и «Ермак» начали выяснение отношений с того, что провели взаимную проверку оборонительных порядков друг у друга быстрыми и размашистыми атаками. Даже комментаторы, работавшие на этой встрече, такому развитию событий были в немалой степени удивлены. Все-таки для игр плей-офф уже давно сложился другой стереотип – осторожная игра от обороны в ожидании счастливого случая или грубой ошибки соперника.Правда, запала для такой взаимной перестрелки у хоккеистов «Спутника» и «Ермака» хватило лишь на первый период. После перерыва, немного поостыв, они уже начали искать выгодный именно для себя рисунок игры. Уральской команде, скоро стало заметно, удавалась игра на высоких скоростях, ангарчане увереннее чувствовали себя при более спокойной позиционной борьбе, когда им давалось время для принятия решений.Именно в один из таких моментов, когда игра за воротами «Ермака» затормозилась затяжной борьбой у борта, шайба попала к Валентину МИЛЮКОВУ. Последовала прекрасная диагональная передача на Артурса ОЗОЛИНЬША в среднюю зону. Ангарчанин, как теннисист, укротив клюшкой летевшую по воздуху шайбу, через паузу выдал скрытый пас на Степана ФИЛОНОВА, который мощным броском в верхний угол и открыл счет. Увы, но в этот день ничего подобного нашей команде больше сделать не удалось.Похоже, к заключительному периоду хозяева льда уже и сами поняли, что изменить рисунок неудачно складывающейся для них встречи они могут, только максимально убыстрив свою игру. Атаки уральской команды становятся все острее, а ангарчане просто не успевают отслеживать перемещения хоккеистов соперника по площадке. Правда, сравняли счет хозяева льда лишь благодаря удачному отскоку шайбы на клюшку Дениса КУРЕПАНОВА, в то время как на точке вбрасывания за нее боролись семеро игроков.В дополнительном периоде «Спутник» устроил гостям мощнейший прессинг, который принес им закономерный успех на восьмой минуте, когда отбитую Сергеем МАГАРИЛОВЫМ шайбу в ворота добил оказавшийся более расторопным на пятачке Евгений ГАСНИКОВ, – 1:2.Этот поединок отнял у его участников много сил, и на следующий день они начали свое очередное противостояние более спокойно и рассудительно. Переломной могла стать двенадцатая минута первого периода, когда за опасную игру высоко поднятой клюшкой «Спутник» остался на льду в численном меньшинстве на четыре минуты, в течение которых, согласно правилам, «Ермак» мог забрасывать сколько угодно шайб.Ангарчане сделали это дважды и надолго лишили противника душевного равновесия. Командные действия у хозяев льда разладилась, и «Ермак», как показалось, приготовился к тому, чтобы воспользоваться свалившимся на него комфортным преимуществом в счете сполна, всячески сбивая темп игры и сделав акцент на контратаки.Игра успокоилась, зрители на трибунах задремали, но сразу же проснулись, когда в середине второго периода Ильдар ВАЛЕЕВ кистевым броском метнул шайбу от синей линии. Не менее шести хоккеистов в этот момент толкались у ворот Магарилова, но каучуковый диск, никого из них не задев, влетел в верхний угол ангарских ворот.Тогда это могло показаться случайностью, но когда ситуация почти на сто процентов повторилась за десять секунд (!) до финальной сирены и матч опять перешел в овер-тайм, стало ясно, что радоваться чудесам, которые в хоккее случаются, в этот вечер будут именно в Нижнем Тагиле.«Ермак» попал в сложную ситуацию, из которой теперь можно выбраться только при полной мобилизации всех игровых качеств и командного духа.