Вторые в мире

фото Ольги ЗЕМСКОЙ

Ольга КНЯЗЕВА

На соревнованиях боролись спортсмены из 18 стран мира, участников было больше 400 человек. 22-летний Никита и 19-летняя Ольга выступали в третьей, взрослой, категории.Никита занимается ушу с 7 лет, это его вторые международные соревнования, в 2012 году на первенстве Европы он стал победителем. Следующая цель спортсмена – чемпионат России, который пройдёт в марте. Ольга тоже намерена выступать на чемпионате России, а потом и мира. Как признался тренер ребят Денис ДМИТРИЕВ:Теперь, уверен тренер, нужно вводить все эти новшества у нас в городе.Всего в сборную СФО вошли 5 спортсменов. Это бойцы из Новосибирска, Тывы, Саянска и двое из Ангарска.