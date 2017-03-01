Вторые в мире

На международном турнире «Московские звёзды ушу» (турнир проходил в столице с 17 по 19 февраля) Ангарск представляли спортсмены из школы боевых искусств Дворца творчества детей и молодёжи. Никита БАЛАДУРИН стал вторым, Ольга ЗЕМСКАЯ заняла третье место. Ребята вошли в сборную Сибирского федерального округа. Международные соревнования – урок не только для спортсменов, но и для судей.
фото Ольги ЗЕМСКОЙ
На соревнованиях боролись спортсмены из 18 стран мира, участников было больше 400 человек. 22-летний Никита и 19-летняя Ольга выступали в третьей, взрослой, категории.
Никита занимается ушу с 7 лет, это его вторые международные соревнования, в 2012 году на первенстве Европы он стал победителем. Следующая цель спортсмена – чемпионат России, который пройдёт в марте. Ольга тоже намерена выступать на чемпионате России, а потом и мира. Как признался тренер ребят Денис ДМИТРИЕВ:- Нам ещё никогда не удавалось увидеть, как выступают китайские спортсмены, с ними можно встретиться только на мировых чемпионатах. А они ведь родоначальники этого вида боевых искусств. Если мы больше внимания уделяем силе удара, технике, то они, кроме всего прочего, не забывают и об эстетической стороне. Каждый удар сопровождается выкриком, все движения отточены… Мы смотрели на них и любовались. А мне как тренеру посчастливилось впервые в жизни выступать рефери на таких соревнованиях. Все команды и реплики, кстати, должны быть на китайском. Так что пришлось подучить.
Теперь, уверен тренер, нужно вводить все эти новшества у нас в городе. - Мы сильно подняли себе планку на соревнованиях, есть куда стремиться. У нас должны быть не только техничные, но и красивые бои.
Всего в сборную СФО вошли 5 спортсменов. Это бойцы из Новосибирска, Тывы, Саянска и двое из Ангарска.
Ольга КНЯЗЕВА