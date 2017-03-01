«Бронзовая» команда

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Игорь Григорьев

Более семидесяти спортсменов не старше пятнадцати лет на минувшей неделе в спортивном зале СДЮСШОР «Сибиряк» определили призеров в личных соревнованиях среди девушек и юношей. Кроме того, в юношеском турнире спортивные школы вели борьбу и в командном зачете.Доминирующие в этом виде спорта тяжелоатлеты Зимы, Саянска и Иркутска и на этот раз разыграли между собой большинство наград высшего достоинства. Из шести весовых категорий у девушек спортивной школы Зимы, например, три золотые медали. Воспитанница СДЮСШОР «Сибиряк» Екатерина ПРОТАСОВА в весовой категории свыше 63 килограммов заняла второе место.Уже традиционно наибольших успехов ангарские тяжелоатлеты добиваются в самых тяжелых весовых категориях. Вот и у юношей, чей вес превышал шестьдесят девять килограммов, уверенную победу одержал Алексей ШТАНЬКО, поднявший в сумме двух упражнений ровно двести килограммов.Впрочем, это была не единственная победа ангарских атлетов. В первый день соревнований Роман БРЫЛЕВ показал лучший результат в самой легкой весовой категории, до 34 килограммов. Бронзовую награду по итогам первенства получил Константин ЗАДУМКИН (56 кг).Как окажется позднее при подведении итогов командной борьбы, именно победы в двух весовых категориях и дали ангарчанам преимущество над сверстниками из второй команды Зимы, также набравшей 86 очков, и позволили ангарской команде занять третье место.