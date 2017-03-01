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Ещё поиграем


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Сегодня, 10:38
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2 марта состоялась очередная игра хоккейной команды «Ермак» в рамках 1/8 финала плей-офф чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Ещё поиграем
В конце каждого матча игроки «Ермака» благодарят своих болельщиков.
фото Николая СТЕРНИНА


Это был четвёртый матч, и он мог стать последним для ангарской команды, поскольку в серии идёт игра до 4 поражений. Болельщики ждали чуда, и оно произошло: «Ермак» обыграл «Спутник» со счётом 3:2. Теперь общий счёт серии 3:1, а это значит, что «Ермак» поедет на следующую игру в Нижний Тагил. Удачи нашей команде!

Кстати, в следующем сезоне в рамках чемпионата команды будут бороться не за кубок «Братины», а за кубок имени Владимира ПЕТРОВА. «Братина» будет вручена в этом году в последний раз.

Анастасия КУРМАЗОВА


КСТАТИ

Пока болел

2 марта, в районе 21.00, напротив стадиона «Ермак», возле торгового дома «Баргузин», неизвестные подожгли автомобиль Skoda Octavia 2014 года выпуска. Хозяин машины в это время болел за нашу команду на хоккейном матче...

Ольга КНЯЗЕВА

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