Серебряные призеры чемпионата СФО по керлингу

Женская и мужская сборные команды Иркутской области стали серебряными призерами чемпионата Сибирского федерального округа по керлингу, который проходил с 1 по 5 марта в керлинг-клубе «Пингвин» в Новосибирске. В соревнованиях приняли участие более 20 команд из Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской, Иркутской областей, Красноярского края и республики Тыва.
В финальных схватках сразились юноши и девушки команд Новосибирской области и Иркутской области, но удача и везение было на стороне хозяев. В итоге женская и мужская команды Новосибирской области стали победителями турнира. Иркутская область заняла второе место.
В состав мужской команды Иркутской области входили Артем Каретников, Никита Демидов, Андрей Шевченко, Николай Лысаков, капитан Андрей Дудов. Никита Демидов, Андрей Шевченко и Николай Лысаков выполнили норматив кандидата в мастера спорта, Артем Каретников и Андрей Дудов подтвердили звание кандидатов в мастера спорта.
Женская команда Приангарья – Нина Поликарпова, Валерия Денисенко, Лия Хомасуридзе, Наталья Артюх, капитан команды Елизавета Трухина. Валерия Денисенко, Лия Хомасуридзе, Наталья Артюх выполнили норматив кандидата в мастера спорта. Нина Поликарпова и Елизавета Трухина подтвердили звание кандидатов в мастера спорта.
Все спортсмены являются воспитанниками областной спортивной школы «Россия» и занимаются у тренера Анны Трухиной.Минспорта Иркутской области