Серебряные призеры чемпионата СФО по керлингу

В финальных схватках сразились юноши и девушки команд Новосибирской области и Иркутской области, но удача и везение было на стороне хозяев. В итоге женская и мужская команды Новосибирской области стали победителями турнира. Иркутская область заняла второе место.В состав мужской команды Иркутской области входили Артем Каретников, Никита Демидов, Андрей Шевченко, Николай Лысаков, капитан Андрей Дудов. Никита Демидов, Андрей Шевченко и Николай Лысаков выполнили норматив кандидата в мастера спорта, Артем Каретников и Андрей Дудов подтвердили звание кандидатов в мастера спорта.Женская команда Приангарья – Нина Поликарпова, Валерия Денисенко, Лия Хомасуридзе, Наталья Артюх, капитан команды Елизавета Трухина. Валерия Денисенко, Лия Хомасуридзе, Наталья Артюх выполнили норматив кандидата в мастера спорта. Нина Поликарпова и Елизавета Трухина подтвердили звание кандидатов в мастера спорта.Все спортсмены являются воспитанниками областной спортивной школы «Россия» и занимаются у тренера Анны Трухиной.