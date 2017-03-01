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Серебряные призеры чемпионата СФО по керлингу


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Сегодня, 12:36
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Серебряные призеры чемпионата СФО по керлингу

Женская и мужская сборные команды Иркутской области стали серебряными призерами чемпионата Сибирского федерального округа по керлингу, который проходил с 1 по 5 марта в керлинг-клубе «Пингвин» в Новосибирске. В соревнованиях приняли участие более 20 команд из Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской, Иркутской областей, Красноярского края и республики Тыва.

В финальных схватках сразились юноши и девушки команд Новосибирской области и Иркутской области, но удача и везение было на стороне хозяев. В итоге женская и мужская команды Новосибирской области стали победителями турнира. Иркутская область заняла второе место.

В состав мужской команды Иркутской области входили Артем Каретников, Никита Демидов, Андрей Шевченко, Николай Лысаков, капитан Андрей Дудов. Никита Демидов, Андрей Шевченко и Николай Лысаков выполнили норматив кандидата в мастера спорта, Артем Каретников и Андрей Дудов подтвердили звание кандидатов в мастера спорта.

Женская команда Приангарья – Нина Поликарпова, Валерия Денисенко, Лия Хомасуридзе, Наталья Артюх, капитан команды Елизавета Трухина. Валерия Денисенко, Лия Хомасуридзе, Наталья Артюх выполнили норматив кандидата в мастера спорта. Нина Поликарпова и Елизавета Трухина подтвердили звание кандидатов в мастера спорта.

Все спортсмены являются воспитанниками областной спортивной школы «Россия» и занимаются у тренера Анны Трухиной.

Минспорта Иркутской области
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