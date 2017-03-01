Команды тяжелоатлетов привезли серебро с первенства СФО

Спортсмены Иркутской области завоевали семь медалей, из них три – золотые, три – серебряные и одна бронзовая награда. Среди юниорок первое место заняла в весовой категории 53 кг зиминская спортсменка Кристина Кириллова, показавшая результат в сумме двоеборья 133 кг. Еще одну золотую медаль выиграла в весе свыше 75 кг Таисия Чижикова из Зимы с результатом 197 кг. Серебряным призером первенства Сибири в весовой категории 53 кг стала Александра Афонина, ее результат в двоеборье составил 124 кг. Бронзовую медаль завоевала в весовой категории 58 кг иркутянка Алина Парфентьева с результатом 127 кг.Среди юниоров победителем в весовой категории 105 кг стал иркутянин Лев Пигарев с результатом в сумме двоеборья 339 кг. Серебряные медали выиграли в весовой категории 62 кг Денис Кузьменко из Саянска (результат 225 кг) и в весовой категории 94 кгПо итогам первенства СФО среди юниорок и юниоров лидировали в общекомандном зачете спортсмены Кемеровской области, второе место – у Иркутской области, третьими стали команды Красноярского края. Кристина Кириллова, Таисия Чижикова и Лев Пигарев отобрались на первенство России по тяжелой атлетике, которое пройдет с 26 марта по 4 апреля в Старом Осколе.