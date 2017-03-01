Вернули надежду?

Фото Николая СТЕРНИНА



Игорь ГРИГОРЬЕВ

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Случаи, когда команды, проигрывая серию со счетом 0:3, выигрывали бы четыре последующие встречи, вписаны в историю хоккейных турниров чуть ли не золотыми буквами. Отсюда и ожидания ангарских болельщиков – в третьем матче надо было умирать, но побеждать! Тем удивительнее было начало поединка, когда по действиям игроков «Ермака» стало ясно, что никакого особого настроя у них нет и в помине. Мало того уже на первой минуте они в совершенно безобидной ситуации заработали две штрафные минуты.Впрочем, и гости не были похожи на себя - играли куда медленнее, чем в домашних встречах, осторожничали, что вполне объяснялось тактическими соображениями. Имея комфортное преимущество в серии, уральцы вполне могли позволить себе игру вторым номером, сделав ставку на контратаки, в организации которых они большие умельцы. И на одиннадцатой минуте мы все в этом убедились.Гол Глеба ЗЫРЯНОВА вывел гостей из дремотного состояния, и в течение этой же минуты они результат сравняли, поймав ангарчан на желании забросить вторую шайбу. Классная передача через полплощадки нашла на синей линии Дениса МИНГАЛЕЕВА, который уже набрал скорость, а потому без проблем проскользнул между двух защитников «Ермака» к воротам, - 1:1.«Ермак» вновь агрессивно лезет в чужую зону, но все действия хоккеистов уж больно очевидны, в них совсем нет выдумки и неожиданных ходов. Гости же, активно встречая нападающих ангарчан уже у синей линии, при отборе шайбы тут же получали прекрасные возможности для быстрых ответов, один из которых они и реализовали при выходе двух нападающих на одного защитника, – 1:2.Второй период этого матча теперь уже при более детальном анализе можно во многом считать переломным. В его первой половине «Спутник» показал свою фирменную игру, за которую и понравился многим по домашним матчам. А вот во второй половине игрового отрезка гости позволили себе то, что в любом виде спорта просто противопоказано, - они преждевременно уверовали в свою победу.Не будем приуменьшать заслугу ангарских хоккеистов, постаравшихся вернуться в игру. Если бы в их распоряжении было еще минуть пять после того, как они забросили вторую и третью шайбы, то они могли бы в этом периоде еще и сравнять счёт, – «Спутник» был деморализован.В третьем игровом отрезке, очевидно, получив нагоняй от тренерского штаба, гости взяли себя в руки, но на льду была уже совсем другая команда, пусть и одержавшая победу 4:3, но выглядевшая уже не такой монолитной. И это наблюдение получило свое подтверждение на следующий день.