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Для нас сезон закончен


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Вчера, 21:54
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9 марта в Нижнем Тагиле прошёл седьмой поединок серии плей-офф 1/8 финала ХК «Спутник» (Нижний Тагил) – ХК «Ермак».

Борьба на льду шла до последней секунды. Матч был хорош с точки зрения интереса, хоккейной интриги и внутреннего напряжения. К сожалению, «Ермак» проиграл «Спутнику» в этом поединке со счетом 4:3.

Нужно отдать должное: в этом сезоне «Ермак» почти совершил невозможное, вернувшись в серию практически из пропасти. Возможно, именно этих сил, потраченных на возвращение, команде и не хватило в самом конце.

Собств. инф.

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