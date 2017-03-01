Для нас сезон закончен

9 марта в Нижнем Тагиле прошёл седьмой поединок серии плей-офф 1/8 финала ХК «Спутник» (Нижний Тагил) – ХК «Ермак».
Борьба на льду шла до последней секунды. Матч был хорош с точки зрения интереса, хоккейной интриги и внутреннего напряжения. К сожалению, «Ермак» проиграл «Спутнику» в этом поединке со счетом 4:3.
Нужно отдать должное: в этом сезоне «Ермак» почти совершил невозможное, вернувшись в серию практически из пропасти. Возможно, именно этих сил, потраченных на возвращение, команде и не хватило в самом конце.
Собств. инф.
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