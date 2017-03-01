Серебро в толкании ядра на Кубке России среди лиц с ПОДА

Дарья Иванова показала второй результат, который составил 6 метров 54 сантиметра. Первое место заняла спортсменка из Краснодарского края Елена Орлова с результатом 7 метров 9 сантиметров. Третьей стала Александра Букина из Крыма, ее результат 4 метра 79 сантиметров.Дарья Иванова занимается под руководством Дмитрия Щербака и Анны Юшиной. Как рассказал Дмитрий Щербак, теперь Дарье Ивановой предстоит выступать на чемпионате России по легкой атлетике, который с 19 по 25 марта состоится в Смоленске. Затем спортсменка примет участие во всероссийских соревнованиях по легкой атлетике, которые с 18 по 20 апреля пройдут в Сочи.