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Серебро в толкании ядра на Кубке России среди лиц с ПОДА


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Сегодня, 12:53
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Серебро в толкании ядра на Кубке России среди лиц с ПОДА

Спортсменка из Саянска, член сборной команды России Дарья Иванова заняла второе место в толкании ядра на Кубке России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходили со 2 по 5 марта в Новочебоксарске.

Дарья Иванова показала второй результат, который составил 6 метров 54 сантиметра. Первое место заняла спортсменка из Краснодарского края Елена Орлова с результатом 7 метров 9 сантиметров. Третьей стала Александра Букина из Крыма, ее результат 4 метра 79 сантиметров.

Дарья Иванова занимается под руководством Дмитрия Щербака и Анны Юшиной. Как рассказал Дмитрий Щербак, теперь Дарье Ивановой предстоит выступать на чемпионате России по легкой атлетике, который с 19 по 25 марта состоится в Смоленске. Затем спортсменка примет участие во всероссийских соревнованиях по легкой атлетике, которые с 18 по 20 апреля пройдут в Сочи.

Минспорта Иркутской области
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