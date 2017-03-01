Победительница Спартакиады учащихся России по санному спорту

Среди девушек в одноместных саняхпо сумме двух заездов показала лучший результат 1 минута 23,761 секунды. Спортсменка занимается под руководством тренера Дмитрия Смирнова. На втором месте оказалась представительница Красноярского края Татьяна Сальникова (+0,539). Третье место заняла спортсменка из Москвы Дарья Носко (+0,571).В командном первенстве среди организаций областная спортивная школа олимпийского резерва Александра Зубкова заняла третье место. Лидером стала спортивная школа олимпийского резерва Красноярского края. На втором месте – спортивная школа олимпийского резерва Альберта Демченко (Московская область).Среди субъектов Российской Федерации в командном первенстве Иркутская область сталаПервое место занял Красноярский край, второе место – у Москвы.VIII Зимняя спартакиада учащихся России является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по видам спорта, включенным, в основном, в программу зимних Олимпийских игр.