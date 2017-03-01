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Победительница Спартакиады учащихся России по санному спорту


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Сегодня, 13:03
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Победительница Спартакиады учащихся России по санному спорту

Воспитанница областной спортивной школы олимпийского резерва Александра Зубкова Диана Логинова заняла первое место по санному спорту на VIII Зимней спартакиаде учащихся России. Соревнования проходили с 5 по 10 марта на санно-бобслейной трассе в Красной Поляне. В них приняли участие 50 спортсменов из шести регионов, развивающих санный спорт в России.

Среди девушек в одноместных санях Диана Логинова по сумме двух заездов показала лучший результат 1 минута 23,761 секунды. Спортсменка занимается под руководством тренера Дмитрия Смирнова. На втором месте оказалась представительница Красноярского края Татьяна Сальникова (+0,539). Третье место заняла спортсменка из Москвы Дарья Носко (+0,571).

В командном первенстве среди организаций областная спортивная школа олимпийского резерва Александра Зубкова заняла третье место. Лидером стала спортивная школа олимпийского резерва Красноярского края. На втором месте – спортивная школа олимпийского резерва Альберта Демченко (Московская область).

Среди субъектов Российской Федерации в командном первенстве Иркутская область стала третьей. Первое место занял Красноярский край, второе место – у Москвы.

VIII Зимняя спартакиада учащихся России является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по видам спорта, включенным, в основном, в программу зимних Олимпийских игр.

Минспорта Иркутской области
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