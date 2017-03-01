.
,

Две медали на чемпионате Европы по стрельбе


0

Сегодня, 12:53
 Количество просмотров: 29
    

Две медали на чемпионате Европы по стрельбе

Спортсмен Иркутской области, мастер спорта России Артем Черноусов завоевал золотую и бронзовую медали на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия, который проходил с 6 по 12 марта в Мариборе в Словении. Это был первый старт Артема в основном составе сборной команды России.

Стреляя среди мужчин из пневматического пистолета на дистанции 10 метров, Артем Черноусов завоевал золотую медаль в командном зачете совместно с Николаем Килиным и Владимиром Гончаровым. Мужская сборная России набрала 1734 очка из 1800 возможных, опередив украинскую команду, которая попала 1728 очков. Третье место – у представителей Сербии (1727 очков).

Впервые на чемпионате Европы были разыграны медали в новом тестовом соревновании – в финале среди восьми лучших команд в упражнении. В итоге Артем Черноусов в составе команды России выиграл бронзовую медаль. Первое место в финале заняли спортсмены Сербии, второе место – у Украины.

Артем Черноусов занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» у заслуженного тренера России Галины Корзун. «Теперь Артему предстоит побороться за место в сборной команде России для участия в чемпионате Европы по стрельбе из малокалиберного оружия, который в августе состоится в Баку. Впереди у Артема несколько отборочных соревнований», - отметила Галина Корзун.

Министерство спорта Иркутской области
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Грабитель с электрошокером
Разбойное нападение на ювелирный салон
Проблемы детского спорта на ТОК-ШОУ "ТРИБУНА"
Все новости категории

Спортивные новости
Акробат завоевал «Олимпийские надежды»
Две медали на чемпионате Европы по стрельбе
"Ермак" ушёл с чемпионата
Все новости категории

Реклама

Происшествия
6 жертв аферистов за сутки
Вынесен приговор подростку за убийство пожилой женщины
Врач-хирург обвинен в причинении смерти по неосторожности
Все новости категории

Общество
Вопрос участия НКО в предоставлении социальных услуг
За цивилизованное отношение людей к своей безопасности
РАЗУЙ ГЛАЗ!
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Статей за Март 2017 (141)
Статей за Февраль 2017 (302)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru