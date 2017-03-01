Две медали на чемпионате Европы по стрельбе

Стреляя среди мужчин из пневматического пистолета на дистанции 10 метров, Артем Черноусов завоевал золотую медаль в командном зачете совместно с Николаем Килиным и Владимиром Гончаровым. Мужская сборная России набрала 1734 очка из 1800 возможных, опередив украинскую команду, которая попала 1728 очков. Третье место – у представителей Сербии (1727 очков).Впервые на чемпионате Европы были разыграны медали в новом тестовом соревновании – в финале среди восьми лучших команд в упражнении. В итоге Артем Черноусов в составе команды России выиграл бронзовую медаль. Первое место в финале заняли спортсмены Сербии, второе место – у Украины.Артем Черноусов занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» у заслуженного тренера России Галины Корзун.- отметила Галина Корзун.