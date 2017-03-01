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Акробат завоевал «Олимпийские надежды»


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Сегодня, 13:08
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Акробат завоевал «Олимпийские надежды»

Иркутский спортсмен Антон Цицарев завоевал золотую медаль на всероссийских соревнованиях «Олимпийские надежды» по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе. Соревнования завершились 6 марта в Ярославле.

Антон Цицарев стал победителем среди юниоров 15-16 лет в прыжках на двойном минитрампе, набрав 73 балла. Параллельно с соревнованиями «Олимпийские надежды» проходил Кубок России, где Борис Егоров стал шестым в прыжках на двойном минитрампе.

Оба спортсмена являются воспитанниками Дворца спорта «Юность» в Иркутске. Борис Егоров тренируется у Сергея Баранникова, а Антон Цицарев – у Полины Рогачевой и Сергея Баранникова.

«Антон Цицарев и Борис Егоров показали очень хороший результат на соревнованиях в Ярославле. Борис Егоров стал шестым на Кубке России – это достойный результат, так как он впервые принимал участие во взрослых мужских соревнованиях», - подчеркнул тренер Сергей Баранников.

Теперь спортсменам предстоит представлять Иркутскую область на командном первенстве России по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе. Турнир пройдет с 1 по 6 апреля в Раменском в Московской области. Всего в состав команды Приангарья будут входить десять человек, в том числе Антон Цицарев и Борис Егоров.

Министерство спорта Иркутской области
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