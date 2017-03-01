Акробат завоевал «Олимпийские надежды»

Антон Цицарев стал победителем среди юниоров 15-16 лет в прыжках на двойном минитрампе, набрав 73 балла. Параллельно с соревнованиями «Олимпийские надежды» проходил Кубок России, где Борис Егоров стал шестым в прыжках на двойном минитрампе.Оба спортсмена являются воспитанниками Дворца спорта «Юность» в Иркутске. Борис Егоров тренируется у Сергея Баранникова, а Антон Цицарев – у Полины Рогачевой и Сергея Баранникова.«Антон Цицарев и Борис Егоров показали очень хороший результат на соревнованиях в Ярославле. Борис Егоров стал шестым на Кубке России – это достойный результат, так как он впервые принимал участие во взрослых мужских соревнованиях», - подчеркнул тренер Сергей Баранников.Теперь спортсменам предстоит представлять Иркутскую область на командном первенстве России по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе. Турнир пройдет с 1 по 6 апреля в Раменском в Московской области. Всего в состав команды Приангарья будут входить десять человек, в том числе Антон Цицарев и Борис Егоров.