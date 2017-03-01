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Бронзовая призерка чемпионата России по художественной гимнастике


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Сегодня, 13:01
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Бронзовая призерка чемпионата России по художественной гимнастике

Иркутская спортсменка, мастер спорта международного класса Екатерина Веденеева завоевала бронзовую медаль на чемпионате России по художественной гимнастике. Соревнования проходили с 9 по 12 марта в Пензе.

Екатерина Веденеева стала третьей в упражнении с мячом, набрав 18,900 балла. Первое место в этом упражнении заняла Арина Аверина, набрав 19,350 балла. Второе место – у Екатерины Селезневой (19,000). В многоборье на чемпионате России Екатерина Веденеева стала пятой.

Спортсменка занимается в спортивно-оздоровительном центре «Иркут – Зенит» у тренера Елены Дрожановой. Следующим стартом для Екатерины станет участие в Международном турнире по художественной гимнастике, который пройдет с 29 марта по 3 апреля в Бухаресте (Румыния).

Фото: newirkutsk.ru

Источник: Минспорта Иркутской области
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