Бронзовая призерка чемпионата России по художественной гимнастике

Иркутская спортсменка, мастер спорта международного класса Екатерина Веденеева завоевала бронзовую медаль на чемпионате России по художественной гимнастике. Соревнования проходили с 9 по 12 марта в Пензе.
Екатерина Веденеева стала третьей в упражнении с мячом, набрав 18,900 балла. Первое место в этом упражнении заняла Арина Аверина, набрав 19,350 балла. Второе место – у Екатерины Селезневой (19,000). В многоборье на чемпионате России Екатерина Веденеева стала пятой.
Спортсменка занимается в спортивно-оздоровительном центре «Иркут – Зенит» у тренера Елены Дрожановой. Следующим стартом для Екатерины станет участие в Международном турнире по художественной гимнастике, который пройдет с 29 марта по 3 апреля в Бухаресте (Румыния).
Фото: newirkutsk.ru
Источник: Минспорта Иркутской области