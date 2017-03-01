Юниорский «Ермак» идёт без поражений

Команда «Ермак», выступающая в высшей хоккейной лиге отечественного хоккея, к глубокому сожалению своих фанатов, закончила сезон.
Баталии на льду продолжает младший брат команды мастеров - «Ермак» юниорский, выступающий в ЮХЛ, в дивизионе «Сибирь». В своей подгруппе ангарский коллектив идет без поражений, последовательно побеждая своих соперников. С января, когда начался второй этап соревнований, парни победили на своем льду междуреченский «Вымпел» - 7:3 и 3:2, усть-каменогорское «Торпедо» - 6:0, 3:0. Переиграли сверстников и на выезде: «Вымпел» - 6:3 и 7:3, барнаульский «Алтай» - 4:3 и 5:2, разделали «под орех» торпедовцев в Казахстане - 19:1 и 9:1.
Роман КАРАВАЕВ
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