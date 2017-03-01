Чуда не случилось

Фото Николая СТЕРНИНА

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»

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можно по т. 52-29-55

Не самое интересное с точки зрения хоккейного мастерства, но самое упорное из всех противостояний в первой стадии серии плей-офф завершилось в Нижнем Тагиле победой хозяев льда, которые идут дальше, счастливые, но невероятно уставшие. Интересно было последить, как после таких нагрузок хоккеисты «Спутника», будут играть с соперником, не мотавшимся по сибирским командировкам и имевшим для отдыха на три дня больше.Игроки балашихинского «Динамо», разгромившие «Спутник» на его же льду в первом же четвертьфинальном матче – 4:1, должны были бы поблагодарить ангарских хоккеистов за «подготовительную работу», после которой им достался измотанный изнурительной серией соперник. Ведь и во втором матче уральским хоккеистам сил на концовку не хватило, и они провалили третий период, а с ним и второй домашний матч – 4:6.Но вернемся к нашей серии...