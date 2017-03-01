За медали поборемся

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время», фото автора

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можно по т. 52-29-55

В первую очередь нужно отметить небывалую, в отличие от прошлых лет, четкость в проведении этого непростого турнира. К настоящему моменту все команды сыграли одинаковое количество матчей, по пятнадцать, что говорит о том, что областной федерации зального футбола удалось наконец-то навести порядок в системе организации соревнований. Календарь игр непрекословно соблюдается, и переносы матчей стали большой редкостью.Турнирная таблица в своем нынешнем виде чётко отражает соотношение сил, которое сложилось среди участников первенства в последние годы. Её возглавляет иркутский клуб «ИрАэро» со стопроцентным показателем набранных очков - 45. Его основной соперник - команда из областного центра «Tele-2» - находится от лидера недалеко, проиграв ему матч первого круга - 1:4 и недобрав еще два очка, что приятно отметить, в игре с ангарским «Гранд-Байкалом» - 2:2.