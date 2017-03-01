1 место у братчанина на Кубке мира по бобслею

Экипаж Александра Касьянова по сумме двух заездов показал результат 1 минута 39,96 секунды, тем самым опередив швейцарцев с пилотом Рико Петером на 0,23 секунды, латвийцев с Оскарсом Киберманисом – на 0,26.Благодаря этой победе пилот Александр Касьянов и его разгоняющие, в том числе иркутянин Максим Белугин, впервые в карьере выиграли и общий зачет Кубка мира по бобслею в этой дисциплине (1500 очков). На втором месте — швейцарцы (1471), на третьем — американцы (1362).Кроме того, российский экипаж Александра Касьянова стал вторым в комбинированном зачете (двойки + четверки). Первым в комбинированном зачете стал немецкий спортсмен Франческо Фридрих. Третье место – у американского экипажа под управлением Стивена Холкомба.