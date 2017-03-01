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Ангарск на втором месте в чемпионате области по дзюдо


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Сегодня, 12:39
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Ангарск на втором месте в чемпионате области по дзюдо

В Иркутске 18 марта завершился чемпионат области по дзюдо, в котором приняли участие более 50 спортсменов.

Среди мужчин в весовой категории 60 кг чемпионом области стал Бахриддин Муминов из Иркутска. Еще один иркутский спортсмен Иван Кедун стал победителем в весовой категории 66 кг. Ангарчанин Лука Лагазидзе стал первым в весе 73 кг. В весовой категории 81 кг первое место занял иркутянин Давид Габаидзе. В категории 90 кг победил Евгений Тайдуков, в 100 кг – Константин Попов, свыше 100 кг – Тедо Чумбадзе, все три спортсмена из Иркутска.

У женщин в весовой категории 48 кг победила Лариса Апейкина из Иркутска, в весе 63 кг – Варвара Чарохчан из Ангарска.

«Соревнования проходили в личном зачете, поскольку главная задача – формирование сборной команды Иркутской области на чемпионат Сибирского федерального округа, который пройдет в апреле в Минусинске в Красноярском крае. В состав сборной Приангарья войдут победители чемпионата области, а также по решению тренерского состава будут включены спортсмены, занявшие призовые места», - рассказал старший тренер Иркутской области по дзюдо Сергей Гончаров.

В неофициальном командном зачете на чемпионате области по дзюдо победили спортсмены Иркутска, на втором месте – Ангарск, третье место – у команды Усолья-Сибирского.

Минспорта Иркутской области
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