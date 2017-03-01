Ангарск на втором месте в чемпионате области по дзюдо

Среди мужчин в весовой категории 60 кг чемпионом области стал Бахриддин Муминов из Иркутска. Еще один иркутский спортсмен Иван Кедун стал победителем в весовой категории 66 кг.стал первым в весе 73 кг. В весовой категории 81 кг первое место занял иркутянин Давид Габаидзе. В категории 90 кг победил Евгений Тайдуков, в 100 кг – Константин Попов, свыше 100 кг – Тедо Чумбадзе, все три спортсмена из Иркутска.У женщин в весовой категории 48 кг победила Лариса Апейкина из Иркутска, в весе 63 кг –- рассказал старший тренер Иркутской области по дзюдо Сергей Гончаров.В неофициальном командном зачете на чемпионате области по дзюдо победили спортсмены Иркутска, на втором месте – Ангарск, третье место – у команды Усолья-Сибирского.