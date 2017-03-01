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Потрогать кумира


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Вчера, 10:23
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Очередная встреча тех, кто болеет за нашу хоккейную команду на трибуне, и тех, кто пытается вырвать победу на льду, состоялась в эту пятницу, 17 марта, в конференц-зале стадиона «Ермак». Уставшие после тренировки спортсмены и счастливые от того, что с кумиром можно не только сфотографироваться, но и обнять, болельщики обсудили итоги сезона, поздравили именинников и набрали автографов на две следующие жизни.

Потрогать кумира
Для вратаря нашей команды Сергея МАГАРИЛОВА внимание болельщиков – привычное дело. Иногда его даже на улице останавливают.

Такие встречи стали уже традиционными, организуют их сами болельщики трижды в сезон: в начале, чтобы напутствовать, в середине, чтобы поддержать, и в конце, чтобы назвать любимчиков и обсудить итоги, которые в этот раз, кстати, неутешительные: сезон для нашей команды закончился необычно рано. Как прокомментировал тренер команды, были и банальные неудачи, и ошибки, плюс сказался плотный график перелётов – времени на восстановление было слишком мало. Но болельщики в своих кумирах не разочаровались. Верят: ещё будет день и будет игра.

- Начали сезон ни шатко ни валко, к середине собрались – несколько побед подали болельщикам надежду. В конце проигрыш в одну шайбу, и мы вылетаем из сезона. Но грызли лёд до последнего, боролись, - Юрий КАПУСТИН, один из идейных вдохновителей таких встреч, уверен, что в следующем сезоне ребята ещё себя покажут.

Потрогать кумира
Такие встречи с болельщиками проходят трижды в сезон. Узнать о них заранее можно на сайте клуба.

Но главное на таких встречах не формальное подведение итогов, а возможность для болельщиков вживую увидеть своих кумиров. Интересовались больше личным: какой любимый цвет, что любит кушать на завтрак, как проводит свободное время. У девчонок-подростков самый популярный вопрос: есть ли у хоккеиста пара? Хотя вроде бы и так уже все знают, кто холост, а на кого лучше даже и не смотреть.

Ольга КНЯЗЕВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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