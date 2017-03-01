Потрогать кумира

Ольга КНЯЗЕВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Такие встречи стали уже традиционными, организуют их сами болельщики трижды в сезон: в начале, чтобы напутствовать, в середине, чтобы поддержать, и в конце, чтобы назвать любимчиков и обсудить итоги, которые в этот раз, кстати, неутешительные: сезон для нашей команды закончился необычно рано. Как прокомментировал тренер команды, были и банальные неудачи, и ошибки, плюс сказался плотный график перелётов – времени на восстановление было слишком мало. Но болельщики в своих кумирах не разочаровались. Верят: ещё будет день и будет игра.- Юрий КАПУСТИН, один из идейных вдохновителей таких встреч, уверен, что в следующем сезоне ребята ещё себя покажут.Но главное на таких встречах не формальное подведение итогов, а возможность для болельщиков вживую увидеть своих кумиров. Интересовались больше личным: какой любимый цвет, что любит кушать на завтрак, как проводит свободное время. У девчонок-подростков самый популярный вопрос: есть ли у хоккеиста пара? Хотя вроде бы и так уже все знают, кто холост, а на кого лучше даже и не смотреть.