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Иркутский лучник занял второе место на чемпионате России среди лиц с ПОДА


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Сегодня, 12:28
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Иркутский лучник занял второе место на чемпионате России среди лиц с ПОДА

Спортсмен Иркутской области Александр Кузаков занял второе место на чемпионате России по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходили с 12 по 17 марта в Новочебоксарске.

Александр Кузаков показал второй результат в блочном луке и выполнил норматив мастера спорта. Первое место в этой дисциплине занял спортсмен из Хабаровского края Александр Зубарь. Замкнул тройку лидеров Иван Козлов из Московской области.

Александр Кузаков занимается стрельбой из лука в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» у тренера Татьяны Максименко. Следующие соревнования у Александра Кузакова состоятся в июне в Улан-Удэ, там пройдет чемпионат России.

Минспорта Иркутской области
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