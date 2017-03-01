Иркутский лучник занял второе место на чемпионате России среди лиц с ПОДА

Александр Кузаков показал второй результат в блочном луке и выполнил норматив мастера спорта. Первое место в этой дисциплине занял спортсмен из Хабаровского края Александр Зубарь. Замкнул тройку лидеров Иван Козлов из Московской области.Александр Кузаков занимается стрельбой из лука в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» у тренера Татьяны Максименко. Следующие соревнования у Александра Кузакова состоятся в июне в Улан-Удэ, там пройдет чемпионат России.