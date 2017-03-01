Бронза на международном турнире по боксу в Анапе

«Егор Шапочанский в весовой категории 69 кг одержал две победы над боксерами из Шотландии Самуэлем Хикеем и из Белоруссии Павлом Михайлюком. В полуфинальном бою Егор уступил спортсмену из Ирландии Габриелю Дассину и в итоге занял третье место», - рассказал тренер боксера Юрий Абатулин.В настоящее время Егор Шапочанский готовится к первенству России по боксу, которое пройдет со 2 по 9 мая в Оренбурге.: Турнир памяти Николая Павлюкова проводится с 2008 года. Николай Павлюков – воспитанник анапской школы бокса, мастер спорта международного класса по боксу, серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2004 года (Сеул, Южная Корея).