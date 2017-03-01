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Бронза на международном турнире по боксу в Анапе


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Сегодня, 12:43
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Бронза на международном турнире по боксу в Анапе

Иркутский спортсмен Егор Шапочанский завоевал бронзовую медаль на Международных соревнованиях по боксу памяти мастера спорта международного класса Николая Павлюкова. Турнир проходил с 14 по 19 марта в Анапе и собрал более 100 спортсменов из 14 стран.

«Егор Шапочанский в весовой категории 69 кг одержал две победы над боксерами из Шотландии Самуэлем Хикеем и из Белоруссии Павлом Михайлюком. В полуфинальном бою Егор уступил спортсмену из Ирландии Габриелю Дассину и в итоге занял третье место», - рассказал тренер боксера Юрий Абатулин.

В настоящее время Егор Шапочанский готовится к первенству России по боксу, которое пройдет со 2 по 9 мая в Оренбурге.

Для справки: Турнир памяти Николая Павлюкова проводится с 2008 года. Николай Павлюков – воспитанник анапской школы бокса, мастер спорта международного класса по боксу, серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2004 года (Сеул, Южная Корея).

Минспорта Иркутской области
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