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В Ангарске до 28 марта принимаются заявки на сдачу норм ГТО в апреле


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Сегодня, 12:56
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В Ангарске до 28 марта принимаются заявки на сдачу норм ГТО в апреле

Очередная, вторая, в этом году сдача норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» пройдет 1 и 2 апреля в центре тестирования СДЮСШОР «Ангара». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ангарского городского округа.

«Приглашаем желающих испытать силы и сдать тесты на золотой, серебряный или бронзовый знак отличия 1 и 2 апреля с 12 до 15 часов. Отметим, что нормы по плаванию можно сдать только 1 апреля, регистрация участников начнется с 12 часов 45 минут, сдача – с 13 до 14 часов», – пояснила начальник отдела по физической культуре и спорту управления по физической культуре и спорту администрации АГО Светлана Бажанова.

Для того, чтобы стать участником тестирования необходимо зарегистрироваться на сайте: http://www.gto.ru (раздел «Регистрация»), где присваивается идентификационный номер, с которым в назначенный день нужно прийти в центр тестирования. Заявки на участие принимаются до 28 марта по электронному адресу ведущего специалиста отдела по физической культуре и спорту Дарьи Давыдовой DavidovaDS@mail.angarsk-adm.ru или в центрах тестирования.

Напомним, в Ангарском городском округе действуют два центра тестирования: на базе МБУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» «Ангара» (ул. Ворошилова, 2) и МАУДО «Детско-юношеский центр «Перспектива» (17 микрорайон, дом 20).

Контактные телефоны: 50-41-57, 55-64-55. Полная информация размещена на сайте администрации АГО: http://angarsk-adm.ru/sotsialnaya-sfera/fizicheskaya_kultura_i_sport/normativy-gto.

Минспорта Иркутской области
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