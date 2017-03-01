.
,

Бегали лучше


0

Вчера, 10:55
 Количество просмотров: 51
    

Несмотря на то, что на этот раз областное первенство по легкой атлетике в Усолье-Сибирском проводилось для самой младшей возрастной категории, программа соревнований была по-настоящему взрослой.

Бегали лучше
В два этапа соревновались спринтеры. После почти двух десятков предварительных забегов на 60 метров определился квартет сильнейших, который и разыграл призовые места.
Фото автора


Кроме бега на пять различных дистанций и традиционных прыжковых дисциплин в высоту и длину, воспитанники спортивных школ соревновались также в тройном прыжке, в толкании ядра и в прыжках с шестом. Эти три вида программы у детей не старше тринадцати лет были наименее популярными и поэтому самыми малочисленными по числу участников. Лишь четверо прыгали с шестом и одиннадцать толкали ядро, при этом все спортсмены представляли только Иркутск и Усолье.

Такую же картину можно было наблюдать и на состязаниях в тройном прыжке, правда, при полностью сменившемся представительстве участников. За медали боролись лишь юные жители Тулуна и Нижнеудинска. Зато на беговых дорожках было не протолкнуться. В забегах на спринтерскую дистанцию в 60 метров и у мальчиков, и у девочек на старт вышло почти по семьдесят человек.

Если пролистать протоколы прошедших соревнований, то становится очевидным, что юные ангарские легкоатлеты на них бегали значительно лучше, чем прыгали, – всего одна награда в состязаниях прыгунов. Мария ШЕРГИНА взрыхлила песок в прыжковой яме на расстоянии 135 сантиметров от планки отталкивания, что и принесло ей серебряную медаль.

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Авария с коляской в Ангарске
Грабитель с электрошокером
Разбойное нападение на ювелирный салон
Все новости категории

Спортивные новости
Есть традиции!
Интрига будет
Бегали лучше
Все новости категории

Реклама

Происшествия
Сошли с рельсов
ЧП на перекрёстке
Поймал хулигана
Все новости категории

Общество
Со всеми святыми
Для самых славных
Обошла со вкусом
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ ЗА 360 р.
на 6-ть МЕСЯЦЕВ,
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Статей за Март 2017 (285)
Статей за Февраль 2017 (302)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru