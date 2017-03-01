Бегали лучше

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Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»

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Кроме бега на пять различных дистанций и традиционных прыжковых дисциплин в высоту и длину, воспитанники спортивных школ соревновались также в тройном прыжке, в толкании ядра и в прыжках с шестом. Эти три вида программы у детей не старше тринадцати лет были наименее популярными и поэтому самыми малочисленными по числу участников. Лишь четверо прыгали с шестом и одиннадцать толкали ядро, при этом все спортсмены представляли только Иркутск и Усолье.Такую же картину можно было наблюдать и на состязаниях в тройном прыжке, правда, при полностью сменившемся представительстве участников. За медали боролись лишь юные жители Тулуна и Нижнеудинска. Зато на беговых дорожках было не протолкнуться. В забегах на спринтерскую дистанцию в 60 метров и у мальчиков, и у девочек на старт вышло почти по семьдесят человек.Если пролистать протоколы прошедших соревнований, то становится очевидным, что юные ангарские легкоатлеты на них бегали значительно лучше, чем прыгали, – всего одна награда в состязаниях прыгунов. Мария ШЕРГИНА взрыхлила песок в прыжковой яме на расстоянии 135 сантиметров от планки отталкивания, что и принесло ей серебряную медаль.