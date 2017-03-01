Интрига будет

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Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»

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О детях и говорить не стоит – в их играх нет проходных и ничего не значащих матчей, страсти на льду всегда разгораются нешуточные. После последних лет малоинтересной предсказуемости, когда балом правила «Фортуна», похоже, возвращается интрига и в турнир ветеранов. Во всяком случае матчи последнего тура вернули надежду на то, что в серии плей-офф нынешней весной будет очень жарко, что самое главное, сегодня уже никто не рискнет из пяти примерно равных по силам команд однозначно определить фаворита.«Фортуна», «Эверест», ХК «Ангарск», а также усольский «Маяк-Сибна» и иркутский «Айсберг» расположились в турнирной таблице плотной группой, в которой эти коллективы теперь разделяют считанные очки. И случилась эта перестановка после того, как в субботу «Айсберг» нанес поражение лидеру соревнований «Фортуне», - 4:1.Этот результат неожиданным можно признать лишь отчасти – ангарчане на лед в этот день вышли без двух своих забивных форвардов. Некоторое время команде не сможет помочь Евгений БЕРДНИКОВ, а Никита РЕШЕТНЯК вместе со своими подопечными из юношеской команды сейчас находится в отъезде. Без этих нападающих, на долю которых приходится большая доля заброшенных шайб, «Фортуна» в этом матче выглядела не так убедительно.Еще два клуба, которые можно рассматривать как претендентов на победу в турнире, - ХК Ангарск» и «Маяк-Сибна», в этом туре играли между собой и подарили зрителям запоминающийся поединок, победителя в котором пришлось выявлять уже после того, как истекло отведенное для игры время.