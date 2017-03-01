Есть традиции!

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Первой ангарской ласточкой, громко заявившей о себе в российской детско-юношеской баскетбольной лиге, стала команда девушек, 2000 года рождения, на протяжении двух лет становившаяся участницей финальных этапов и по итогам одного из них пробивавшаяся в шестерку сильнейших клубов страны.И вот новый успех! Баскетбольная команда девушек, 2004 года рождения, Дворца творчества детей и молодежи стала участницей финального турнира для этой возрастной группы, который в апреле пройдет в Москве.Попасть в число сильнейших детских клубов России было, как всегда, непросто. И если региональный отборочный турнир серьезным препятствием для наших девушек не стал, то вот зональные соревнования, которые для сибирских команд проводились в Красноярске, были для ангарчанок полны драматизма.В группе «Б», в которой выступала наша команда, на вторую путевку в серию плей-офф претендовали клубы сразу из трех городов, набравшие на предварительном этапе по четыре очка: Ангарск, Улан-Удэ и Северск из Кемеровской области. Лучший коллектив среди них пришлось определять по дополнительному показателю. Разница заброшенных и пропущенных мячей у наших девушек оказалась лучше, и они пошли дальше. Одолели в полуфинале команду «Алтайбаскет» из Барнаула – 36:32 и хотя в финале уступили девушкам из красноярского «Енисея» - 23:37, с решением главной задачи справились, стали полуфиналистами российского первенства.