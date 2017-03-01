.
,

Есть традиции!


0

Вчера, 11:14
 Количество просмотров: 43
    

В Ангарске нет профессионального баскетбольного клуба, да и в региональном первенстве женские клубы не играют, но вот уже который год команды девушек пробиваются в финальные этапы российского первенства.

Первой ангарской ласточкой, громко заявившей о себе в российской детско-юношеской баскетбольной лиге, стала команда девушек, 2000 года рождения, на протяжении двух лет становившаяся участницей финальных этапов и по итогам одного из них пробивавшаяся в шестерку сильнейших клубов страны.

И вот новый успех! Баскетбольная команда девушек, 2004 года рождения, Дворца творчества детей и молодежи стала участницей финального турнира для этой возрастной группы, который в апреле пройдет в Москве.

Попасть в число сильнейших детских клубов России было, как всегда, непросто. И если региональный отборочный турнир серьезным препятствием для наших девушек не стал, то вот зональные соревнования, которые для сибирских команд проводились в Красноярске, были для ангарчанок полны драматизма.

В группе «Б», в которой выступала наша команда, на вторую путевку в серию плей-офф претендовали клубы сразу из трех городов, набравшие на предварительном этапе по четыре очка: Ангарск, Улан-Удэ и Северск из Кемеровской области. Лучший коллектив среди них пришлось определять по дополнительному показателю. Разница заброшенных и пропущенных мячей у наших девушек оказалась лучше, и они пошли дальше. Одолели в полуфинале команду «Алтайбаскет» из Барнаула – 36:32 и хотя в финале уступили девушкам из красноярского «Енисея» - 23:37, с решением главной задачи справились, стали полуфиналистами российского первенства.

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Авария с коляской в Ангарске
Грабитель с электрошокером
Разбойное нападение на ювелирный салон
Все новости категории

Спортивные новости
Есть традиции!
Интрига будет
Бегали лучше
Все новости категории

Реклама

Происшествия
Сошли с рельсов
ЧП на перекрёстке
Поймал хулигана
Все новости категории

Общество
Со всеми святыми
Для самых славных
Обошла со вкусом
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ ЗА 360 р.
на 6-ть МЕСЯЦЕВ,
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Статей за Март 2017 (285)
Статей за Февраль 2017 (302)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru