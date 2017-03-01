Бойцы не сдаются

Фото предоставлено Ильёй УМЕН-ЧИНОМ

Анастасия КУРМАЗОВА

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Однако новый хозяин помещения, то есть спортшкола «Ермак», общего языка с тренерами и их воспитанниками не нашёл или не пожелал найти. Борцов из школы «попросили». Теперь они продолжают тренировки в школе № 25 и спортивном зале делового центра «Квадрат». Да, условия там не так хороши, но настоящим спортсменам для победы и этого достаточно. Что ангарчане лишний раз и доказали.11-12 марта в Иркутске проходил чемпионат Иркутской области по панкратиону, который являлся отборочным соревнованием на чемпионат России. 18 марта в Братске прошло первенство Иркутской области, которое также являлось отборочным на первенство России. На двух этих соревнованиях наши спортсмены добыли немалое количество медалей. Так, на чемпионате Иркутской области воспитанники тренеров Абдулатипа КАЗБЕКОВА, Ильи УМЕН-ЧИНА и Александра ЦОЯ получили 11 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей. По итогам 7 человек вошли в сборную и будут защищать честь области на общероссийском чемпионате.