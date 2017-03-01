Спортсменка Приангарья выиграла Кубок России по кроссу

Второй финишировала спортсменка из Новосибирской области Анастасия Белокобыльская с результатом 18:24, третьей – Ольга Суханова из Курганской области – 18:48. Всего в Кубке России приняли участие около 200 спортсменов из 37 регионов страны.Анастасия Коношанова является уроженкой поселка Жигалово. В настоящее время учится в Государственном училище олимпийского резерва города Иркутска. Анастасия тренируется у Юрия Коновалова в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье».- отметил тренер спортсменки Юрий Коновалов.