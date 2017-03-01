Спортсменка Приангарья выиграла Кубок России по кроссу

17-летняя спортсменка Иркутской области Анастасия Коношанова победила в беге на дистанции 5 км среди женщин на Кубке России по легкоатлетическому кроссу, который прошел в минувшую субботу в Кисловодске. Анастасия пробежала непростую дистанцию за 18 минут.
Второй финишировала спортсменка из Новосибирской области Анастасия Белокобыльская с результатом 18:24, третьей – Ольга Суханова из Курганской области – 18:48. Всего в Кубке России приняли участие около 200 спортсменов из 37 регионов страны.
Анастасия Коношанова является уроженкой поселка Жигалово. В настоящее время учится в Государственном училище олимпийского резерва города Иркутска. Анастасия тренируется у Юрия Коновалова в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье».
«У Анастасии это первая блестящая победа на России среди взрослых спортсменок. Теперь будем готовиться на чемпионат Европы по легкоатлетическому кроссу, который пройдет в декабре, надеясь, что отменят дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики», - отметил тренер спортсменки Юрий Коновалов.