Чемпион Иркутской области по бильярду

Андрей Абузьяров стал чемпионом в динамичной пирамиде во второй раз подряд. В финале, как и прошлом году, Андрей играл с еще одним спортсменом из Иркутска Михаилом Корчиновым, встреча закончилась со счетом 5:2 в пользу Абузьярова. Таким образом, у Михаила Корчинова – второе место. Бронзовыми призерами чемпионата стали Сергей Тарбеев и Владимир Шафиров.- рассказал вице-президент Федерации бильярдного спорта Иркутской области Владимир Верешня.Чемпионат Сибири состоится в Иркутске с 31 марта по 2 апреля. Первые два дня соревнований пройдут в бильярдном клубе «Меткий», финал турнира состоится в ТРК «Модный квартал».