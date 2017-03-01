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Чемпион Иркутской области по бильярду


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Сегодня, 13:29
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Чемпион Иркутской области по бильярду

Иркутянин Андрей Абузьяров стал чемпионом области по бильярду. Соревнования прошли в Иркутске в бильярдном клубе «Меткий» с 25 по 26 марта. В динамичную пирамиду играли сильнейшие спортсмены из Иркутска, Ангарска и Шелехова.

Андрей Абузьяров стал чемпионом в динамичной пирамиде во второй раз подряд. В финале, как и прошлом году, Андрей играл с еще одним спортсменом из Иркутска Михаилом Корчиновым, встреча закончилась со счетом 5:2 в пользу Абузьярова. Таким образом, у Михаила Корчинова – второе место. Бронзовыми призерами чемпионата стали Сергей Тарбеев и Владимир Шафиров.

«Эти соревнования являются генеральной репетицией перед чемпионатом Сибирского федерального округа, который в этом году пройдет в статусе Кубка мэра Иркутска. Мы увидели насколько готовы наши спортсмены, в каких аспектах еще необходимо поработать», - рассказал вице-президент Федерации бильярдного спорта Иркутской области Владимир Верешня.

Чемпионат Сибири состоится в Иркутске с 31 марта по 2 апреля. Первые два дня соревнований пройдут в бильярдном клубе «Меткий», финал турнира состоится в ТРК «Модный квартал».

Минспорта Иркутской области
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