Чемпион Иркутской области по бильярду

Иркутянин Андрей Абузьяров стал чемпионом области по бильярду. Соревнования прошли в Иркутске в бильярдном клубе «Меткий» с 25 по 26 марта. В динамичную пирамиду играли сильнейшие спортсмены из Иркутска, Ангарска и Шелехова.
Андрей Абузьяров стал чемпионом в динамичной пирамиде во второй раз подряд. В финале, как и прошлом году, Андрей играл с еще одним спортсменом из Иркутска Михаилом Корчиновым, встреча закончилась со счетом 5:2 в пользу Абузьярова. Таким образом, у Михаила Корчинова – второе место. Бронзовыми призерами чемпионата стали Сергей Тарбеев и Владимир Шафиров.«Эти соревнования являются генеральной репетицией перед чемпионатом Сибирского федерального округа, который в этом году пройдет в статусе Кубка мэра Иркутска. Мы увидели насколько готовы наши спортсмены, в каких аспектах еще необходимо поработать»,
- рассказал вице-президент Федерации бильярдного спорта Иркутской области Владимир Верешня.
Чемпионат Сибири состоится в Иркутске с 31 марта по 2 апреля. Первые два дня соревнований пройдут в бильярдном клубе «Меткий», финал турнира состоится в ТРК «Модный квартал». Минспорта Иркутской области