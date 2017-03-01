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«Байкал-Энергия» взяла серебро на чемпионате России по хоккею с мячом


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Вчера, 13:15
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«Байкал-Энергия» взяла серебро на чемпионате России по хоккею с мячом

Хоккеисты иркутской команды «Байкал-Энергия» завоевали серебряные медали на XXV чемпионате России по хоккею с мячом среди клубов Суперлиги. Бело-синие уступили в финальной матче хабаровскому «СКА-Нефтянику» со счетом 6:2. Встреча состоялась 26 марта на арене «Ерофей» в Хабаровске.

С первых минут матча хабаровчане начали штурмовать ворота Дениса Рысева. Однако первыми счет открыла «Байкал-Энергия», но их мяч на 14-й минуте не был засчитан из-за нарушения в штрафной площади «СКА-Нефтяника».

Продержаться в обороне иркутяне смогли до 33-й минуты, но в течение двух минут пропустили два выпада Павла Рязанцева и Максима Ишкельдина. «Зацепиться» за счет к перерыву «Байкал-Энергия» могла после розыгрыша угловых, но мяч после удара Евгения Иванушкина с «ленточки» вынес защитник — 3:0.

Затем Артем Бондаренко забивает еще два мяча. Еще один гол на счету Павла Рязанцева. До 83 минуты счет был 6:0. Первый гол у иркутян забил Илья Грачёв, затем на 90 минуте второй мяч в ворота хабаровчан отправил Иван Нечаев.

Матч завершается со счетом 6:2 — «СКА-Нефтяник» впервые в истории становится чемпионом страны, а команда «Байкал-Энергия» вновь серебряный призер чемпионата России.

Источник: Министерство спорта Иркутской области
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