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Первое место на первенстве Сибири по кудо


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Вчера, 13:24
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Первое место на первенстве Сибири по кудо

Сборная команда Иркутской области заняла первое общекомандное место на первенстве Сибирского федерального округа по кудо. Соревнования прошли в Иркутске с 24 по 25 марта и собрали более 80 участников из Забайкальского, Красноярского краев, Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской и Иркутской областей. На втором месте оказались спортсмены из Новосибирской области, третье место – у команды Омской области.

Честь Приангарья на турнире защищали бойцы из Иркутска, Ангарска и Усть-Илимска. На их счету 21 медаль – девять золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых.

Больше всех наград высшей пробы завоевали бойцы из Иркутска – Андрей Пыров, Хамзат Джандаров, Дмитрий Пан, Сергей Кучергин, Марк Поляк и Егор Полетаев. Иркутяне Даниил Кучеров и Михаил Кобзарь заняли вторые места. У еще одного бойца из Иркутска Яна Казанцева – третье место.

Две золотые медали в копилку сборной региона принесли ангарчане Роман Сидоренко и Кирилл Черепанов. Кирилл Арбатский из Ангарска завоевал «серебро». Бронзовые медали выиграли ангарские спортсмены Александр Сафеев, Ибрагим Мажидов и Михаил Айтбагин.

Бойцы из Усть-Илимска записали на свой счет шесть наград. Артем Иванчо занял первое место. Павел Слепухин, Михаил Худов и Владислав Фатфулин стали вторыми. Виталий Мурасин и Лев Малхасян – бронзовые призеры первенства Сибири.

Источник: Минспорта Иркутской области
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