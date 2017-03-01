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Ангарская дзюдоистка завоевала золото на первенстве России


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Сегодня, 13:49
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Ангарская дзюдоистка завоевала золото на первенстве России

Ангарская спортсменка Елена Юркина завоевала золотую медаль на первенстве России по дзюдо до 23 лет, которое проходит с 27 по 30 марта в Кемерово. Она выступала в весовой категории 57 килограммов.

На первенстве России Елена провела пять встреч и все уверенно выиграла. Серебряную медаль выиграла Кристина Шилова, представляющая Московскую и Пермскую области. Бронзовыми призерами в этой весовой категории стали Анна Воронина (Курская область) и Дилбара Салкарбек (Самарская область и Санкт-Петербург).

По итогам соревнований Елена Юркина вошла в состав сборной команды России по дзюдо до 23 лет. Тренером спортсменки является Сергей Губарь.

Еще один дзюдоист – воспитанник детско-юношеской спортивной школы города Черемхово Данила Курташов во встрече за бронзовую медаль уступил борцу из Северного Кавказа и занял пятое место. Он также был включен в состав сборной России.

Минспорта Иркутской области
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