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Пробились в плей-офф


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Вчера, 11:57
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Во что играют директора

Пробились в плей-офф
В этом сезоне у команды «Ангара-АНХК» есть ещё одна важная задача - достойно выступить на зональном турнире «НК «Роснефть» в июне. Этот турнир пройдёт в Ангарске. Болельщики, следите за календарём предстоящих соревнований.
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Баскетбол - это увлекательный и зрелищный вид спорта, в котором есть все для болельщика, – интрига, яркость и красочная неожиданность битвы за две корзины, находящиеся на высоте более 3 метров от пола. Баскетболисту доступно все – высокая скорость, прыгучесть, внезапность движения тела, жесткость, силовая борьба, красота бросков и виртуозный дриблинг владения оранжевым мячом. Накал страстей важных матчей доводит иногда болельщиков до истерики и даже побоищ!

Первенство Иркутской области среди команд первой и высшей лиги, конечно, не сравнить с матчами НБА, чемпионатами Европы и мира. Но сердцу болельщика есть от чего трепетать!

25 марта в спортивном зале «Нефтяник» (29 мрн) прошел предпоследний тур первенства области.

Первыми на площадку вышли команды 1-й лиги. «Авангард» (Ангарск) уступил иркутской «Селенге» - 58:68, а затем ангарский «Атлант» проиграл «Сибирскому колледжу» (Иркутск) – 69:83. В первой лиге 29 команд, шансов у ангарских команд пробиться в высшую лигу области не осталось никаких. Завершал тур важный матч высшей лиги для ангарского баскетбола «Ангара-АНХК» - «Политех-Байкал» (Иркутск).

Начало матча было за студентами из Иркутска, они первыми заставили оранжевый мяч опуститься в кольцо ангарчан. Главный тренер ангарчан Сергей МЕДВЕДЕВ взял несколько тайм-аутов, произвел замены, а со второй четверти вообще изменил тактику игры нашей команды, что помогло полностью завладеть инициативой на игровой площадке. Команда «Ангара-АНХК» резко ушла в отрыв по набранным очкам и спокойно довела матч до победы - 74:54. Большой вклад в победу внес Дмитрий ШУШАКОВ, он записал на свой счет 36 очков.

После матча удалось поговорить с отличным игроком нашей команды, кандидатом в мастера спорта Михаилом БАБАСКИНЫМ. Ему 43 года, в молодости играл за ангарскую команду «Луч» (высшая лига), амплуа – нападающий, а вне игры - директор Ангарского молочного комбината.

Михаил признался:

- Начало матча сложилось трудно, тактика – персональная защита, игра равная. Потом главный тренер изменил игру на зонную защиту, против нее соперник ничего не смог нам противопоставить.

В результате команда заняла 4 место и будет играть в плей-офф с «Градом» (Иркутск), который занял 5 место. В иркутской команде есть два игрока ростом более 2 метров. Игра обещает быть жесткой.

Александр ГОЛЬСКИЙ
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