Люди-муравьи

Как поднять себя и того парня



Оксана ТИХАЯ,

фото Николая СТЕРНИНА

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По словам председателя федерации пауэрлифтинга Иркутской области, мастера спорта международного класса, судьи всероссийской категории Валерия ВОЛОДЬКО, в Ангарске одна из сильнейших школ пауэрлифтинга. Секретарь-судья, сотрудник ДЮЦ «Перспектива» Светлана ПЕРЕВАЛОВА добавляет:26 участников, из которых 7 женщин, представляют известные спортклубы города – «Палестра», «Легион», «Спарта», «Камилл», «Титан», «Медведь», «Универсал-Спорт» и другие. В сторонке энергично разминает руки и шею могучий и коренастый 38-летний Дмитрий РУДНЕВ – постоянный участник чемпионата, мастер спорта. В 2014 году он стал бронзовым призером чемпионата мира в Сочи, подняв штангу в 202,5 кг при собственном весе 95 килограммов. Эти люди, как муравьи, поднимают в разы больше собственного веса! И такая нагрузка чревата серьезными травмами. У Дмитрия был длительный перерыв, когда он 10 месяцев восстанавливался после отрыва грудной мышцы.Сила мышц не раз пригождалась ему в обычной жизни: передвинуть что-то тяжелое дома, затолкать в гараж машину с севшим аккумулятором… Сейчас поболеть за него пришли супруга Светлана и дочь Кристина.Максим КОРОБЕЙНИКОВ примеривается к весам.- говорит жена мастера спорта.А вот группа хрупких девчушек. Они что, тоже? 15-летняя Полина КОЗЫРЕВА и 17-летняя Аня с говорящей фамилией СИЛИНА занимаются в спортивном профильном клубе «Камилл» три раза в неделю. Именно этот клуб в лице Александра БЛИНОВА стал идейным вдохновителем проведения мероприятия, предоставил помощников, судей и ассистентов. По девчонкам и не скажешь, каким серьезным спортом они занимаются. Но Аня даёт потрогать бицепс в напряжении, и сразу всё становится понятно. Валентина ВАСИЛЕВСКАЯ тоже из «Камилла» в прошлом году стала чемпионкой в своей весовой категории, хотя занимается всего два года. Почему выбрала для себя не фигурное катание или гимнастику, а штангу?- улыбается Валя.