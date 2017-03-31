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Люди-муравьи


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Вчера, 13:02
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Как поднять себя и того парня

Нечасто встретишь в одном месте столько красивых, мощных парней, как на городском чемпионате по классическому жиму штанги лежа. Организованный совместно с управлением по спорту администрации АГО, он прошел в субботу, 25 марта, в ДЮЦ «Перспектива» и посвящён 25-летнему юбилею детско-юношеского центра.

Люди-муравьи
При жиме лёжа спортсмена обязательно страхуют ассистенты.

По словам председателя федерации пауэрлифтинга Иркутской области, мастера спорта международного класса, судьи всероссийской категории Валерия ВОЛОДЬКО, в Ангарске одна из сильнейших школ пауэрлифтинга. Секретарь-судья, сотрудник ДЮЦ «Перспектива» Светлана ПЕРЕВАЛОВА добавляет:

- Цель этих соревнований – дать возможность ангарчанам продемонстрировать свою силу. Хотя рамки предприятия ограничены городом, к нам поступают просьбы об участии из Усолья и Черемхова. Надеемся, в недалеком будущем границы чемпионата расширятся.

26 участников, из которых 7 женщин, представляют известные спортклубы города – «Палестра», «Легион», «Спарта», «Камилл», «Титан», «Медведь», «Универсал-Спорт» и другие. В сторонке энергично разминает руки и шею могучий и коренастый 38-летний Дмитрий РУДНЕВ – постоянный участник чемпионата, мастер спорта. В 2014 году он стал бронзовым призером чемпионата мира в Сочи, подняв штангу в 202,5 кг при собственном весе 95 килограммов. Эти люди, как муравьи, поднимают в разы больше собственного веса! И такая нагрузка чревата серьезными травмами. У Дмитрия был длительный перерыв, когда он 10 месяцев восстанавливался после отрыва грудной мышцы.

Сила мышц не раз пригождалась ему в обычной жизни: передвинуть что-то тяжелое дома, затолкать в гараж машину с севшим аккумулятором… Сейчас поболеть за него пришли супруга Светлана и дочь Кристина.

Люди-муравьи
Максим КОРОБЕЙНИКОВ примеривается к весам.

- Очень важный момент в этом спорте - правильное питание, а именно: большое количество белка и полезные углеводы (каши, бананы, цельнозерновой хлеб). Причем самое большее количество углеводов должно поступать в организм утром, а вечером только белок (творог, отварная курица, мясо или рыба). Ну и без специального спортпита (протеин, аминокислоты) тоже не обойтись, - говорит жена мастера спорта.

А вот группа хрупких девчушек. Они что, тоже? 15-летняя Полина КОЗЫРЕВА и 17-летняя Аня с говорящей фамилией СИЛИНА занимаются в спортивном профильном клубе «Камилл» три раза в неделю. Именно этот клуб в лице Александра БЛИНОВА стал идейным вдохновителем проведения мероприятия, предоставил помощников, судей и ассистентов. По девчонкам и не скажешь, каким серьезным спортом они занимаются. Но Аня даёт потрогать бицепс в напряжении, и сразу всё становится понятно. Валентина ВАСИЛЕВСКАЯ тоже из «Камилла» в прошлом году стала чемпионкой в своей весовой категории, хотя занимается всего два года. Почему выбрала для себя не фигурное катание или гимнастику, а штангу? «Поздно опомнилась. А сюда принимают в любом возрасте», - улыбается Валя.

Оксана ТИХАЯ,
фото Николая СТЕРНИНА

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