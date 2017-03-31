Время бросить дротик

Точно в цель

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Александр ГОЛЬСКИЙ

Ангарские инвалиды хорошо изучили правила этой древней игры, пришедшей к нам из Англии. Благодаря энтузиазму Сергея НЕДБАЙЛО, руководителя спортивного клуба «Вертикаль», ведется большая работа, чтобы этот вид спорта стал еще доступнее: закуплено новое оборудование и инвентарь, на стадии открытия секция с ежедневными тренировками со ставкой инструктора. Проводятся соревнования. Но чтобы этот адаптивный вид спорта встал на ноги, нужна помощь представителей власти, бизнеса и всех тех, кому небезразличны многочисленные проблемы инвалидов.Очередной спортивный праздник среди людей с ограниченными физическими возможностями открыл депутат Законодательного собрания Иркутской области Олег ТЮМЕНЕВ, он сказал:Около 70 участников из 6 инвалидных организаций города более трех часов выявляли лучших. За соблюдением правил и техникой безопасности следил судья-инструктор на общественных началах Сергей МОРОЗОВ. Состязания по дартсу еще раз показали, как они полезны, так как сочетают в себе и спорт, и отдых, развивают координацию, меткость, самоконтроль.Прекрасно работают и укрепляются мышцы плечевого пояса и спины. Этот вид спорта подходит для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и колясочникам.Жанна БУРТАСОВА стала победительницей состязаний среди колясочников, ее результат 210 очков. Дартсом она занимается меньше года, но уже три раза выигрывала первенство города. Надеется в дальнейшем участвовать в турнирах не только нашего города, но и области, и даже страны и мира. Многие инвалиды оттачивают свое мастерство дома, изготавливая самодельные мишени и дротики.Чемпионами стали: среди женщин Ольга ПОПОВА, которая набрала 239 очков, а у мужчин Евгений БУЙНИЦКИЙ с результатом 243 очка.В командном первенстве за кубок газеты «Время» участвовали 9 команд, в которых было по 4 участника. Упорная борьба была между командами дартс клуба «Вертикаль» и ангарским клубным домом, в которой победу одержал АКД.В конце соревнований победители и призеры получили заслуженные медали, грамоты и переходящий кубок. Следующие городские соревнования пройдут в этом же зале 22 апреля.