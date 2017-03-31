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Время бросить дротик


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Вчера, 13:12
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Точно в цель

25 марта в специализированном физкультурно-оздоровительном зале (85 кв-л, д. 18) прошли соревнования среди инвалидов по дартсу на призы газеты «Время».

Время бросить дротик
Олег ТЮМЕНЕВ, депутат Законодательного собрания Иркутской области, вручает награды победителям.
Фото автора


Ангарские инвалиды хорошо изучили правила этой древней игры, пришедшей к нам из Англии. Благодаря энтузиазму Сергея НЕДБАЙЛО, руководителя спортивного клуба «Вертикаль», ведется большая работа, чтобы этот вид спорта стал еще доступнее: закуплено новое оборудование и инвентарь, на стадии открытия секция с ежедневными тренировками со ставкой инструктора. Проводятся соревнования. Но чтобы этот адаптивный вид спорта встал на ноги, нужна помощь представителей власти, бизнеса и всех тех, кому небезразличны многочисленные проблемы инвалидов.

Очередной спортивный праздник среди людей с ограниченными физическими возможностями открыл депутат Законодательного собрания Иркутской области Олег ТЮМЕНЕВ, он сказал:

- Мы уже не первый год организуем такие соревнования. Всем желаю успешно выступить и победить. Грамоты, медали, призы и кубок за первое место в командных соревнованиях, которые все вы уже увидели, достанутся лучшим участникам по меткости.

Около 70 участников из 6 инвалидных организаций города более трех часов выявляли лучших. За соблюдением правил и техникой безопасности следил судья-инструктор на общественных началах Сергей МОРОЗОВ. Состязания по дартсу еще раз показали, как они полезны, так как сочетают в себе и спорт, и отдых, развивают координацию, меткость, самоконтроль.

Прекрасно работают и укрепляются мышцы плечевого пояса и спины. Этот вид спорта подходит для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и колясочникам.

Жанна БУРТАСОВА стала победительницей состязаний среди колясочников, ее результат 210 очков. Дартсом она занимается меньше года, но уже три раза выигрывала первенство города. Надеется в дальнейшем участвовать в турнирах не только нашего города, но и области, и даже страны и мира. Многие инвалиды оттачивают свое мастерство дома, изготавливая самодельные мишени и дротики.

Чемпионами стали: среди женщин Ольга ПОПОВА, которая набрала 239 очков, а у мужчин Евгений БУЙНИЦКИЙ с результатом 243 очка.

В командном первенстве за кубок газеты «Время» участвовали 9 команд, в которых было по 4 участника. Упорная борьба была между командами дартс клуба «Вертикаль» и ангарским клубным домом, в которой победу одержал АКД.

В конце соревнований победители и призеры получили заслуженные медали, грамоты и переходящий кубок. Следующие городские соревнования пройдут в этом же зале 22 апреля.

Александр ГОЛЬСКИЙ
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