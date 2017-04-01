Жарко на коврах

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»

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Во многом благодаря тому, что для популяризации этого вида единоборств в нем сейчас делается немало, и вот уже пятый год здесь проводится крупный межрегиональный турнир на призы мэра города.В марте нынешнего года в нем приняли участие более двух с половиной сотен спортсменов не только из муниципалитетов области, но и из городов Красноярского края, Читы и Новосибирской области, которые разыграли награды сразу в трех возрастных категориях, причем в самой младшей на ковер выходили мальчишки не старше десяти лет.Уровень соперничества был чрезвычайно высоким, и воспитанники СДЮСШОР «Ермак» добились побед в двух весовых категориях. Награды высшего достоинства получили Дмитрий КЛОЧКОВ (54 кг) и Владимир МАСЛОВ (84 кг). Их партнеры по команде Максим ПОНОМАРЕВ (25 кг) и Артем ШАКУРОВ (42 кг) стали серебряными призерами соревнований. На счету воспитанников школы еще и три награды за третье место.