Поедут в Сочи

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время», фото автора

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Напомним, в них могут участвовать хоккеисты, которые никогда не выступали за команды мастеров по хоккею с шайбой или с мячом. Два года подряд Приангарье в Сочи в дивизионе «40+» представлял усольский клуб «Маяк-Сибна», успешно проходивший в столице последней зимней Олимпиады групповой турнир, но в серии плей-офф так и не сумевший оба раза пройти стадию четвертьфинала. В прошлом году просто здорово там же сыграли иркутяне из «Байкальского айсберга». Команда, сформированная в основном из игроков, уже перешагнувших тридцатилетний возраст, сумела добраться до стадии четвертьфинала.В нынешнем сезоне оба этих коллектива сразу же заявили о лидерских претензиях в своих дивизионах. Пройдя половину дистанции, иркутяне в группе «18+» возглавили турнирную таблицу с отрывом в четыре очка от своего основного соперника - клуба «АнгарскСтрой», занимающего второе место, и которого они дважды побеждали, – 5:1 и 8:4. Соперникам предстояла еще одна встреча, и у ангарчан оставались шансы ликвидировать отставание. Для этого им нужно не только обязательно обыграть иркутских хоккеистов в третьем очном поединке, но и надеяться, что в последнем матче с иркутянами хоккеисты ХК «Братск» отберут очки у лидеров. Братчанам во втором круге турнира удалось оставить «Байкальский айсберг» без двух очков - 3:3, что сулило обострение борьбы в этой группе.Но интрига в ангарско-иркутском противостоянии умерла в тот день, когда иркутяне в очередной раз переиграли братчан – 5:3. Игра между «Байкальским айсбергом» и командой «АнгарскСтрой» на минувшей неделе имела лишь статистическое значение, но и на этот раз иркутяне оказались сильнее – 4:2.У хоккеистов старше сорока лет вот уже третий год борьбу за лидерство ведут между собой усольский «Маяк-Сибна» и ангарское «Торпедо». Другие участники турнира в этом дивизионе, ангарский «Зенит» и иркутский «Легион», в борьбе за путевку в финал не участвуют.Справедливости ради нужно отметить, что «Зенит», например, пусть и косвенно, но на итоговые результаты все-таки всегда влиял. В прошлом году ангарчане дважды сыграли вничью с усольчанами и чуть было не подставили им подножку. В нынешнем сезоне, во втором туре, они оставили без двух очков уже своих земляков торпедовцев - 3:3.