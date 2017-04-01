.
,

Поедут в Сочи


0

Сегодня, 00:06
 Количество просмотров: 55
    

В минувшие выходные дни в Иркутской области завершились отборочные турниры среди хоккейных любительских команд за право представлять наш регион на финальном этапе всероссийских соревнований ночной хоккейной лиги.

Поедут в Сочи
Этот красавец кот, спокойно расположившийся на бортике у скамейки запасных ангарского «Торпедо», к хоккейным баталиям на усольском корте уже привык и с интересом наблюдает за всем происходящим.

Напомним, в них могут участвовать хоккеисты, которые никогда не выступали за команды мастеров по хоккею с шайбой или с мячом. Два года подряд Приангарье в Сочи в дивизионе «40+» представлял усольский клуб «Маяк-Сибна», успешно проходивший в столице последней зимней Олимпиады групповой турнир, но в серии плей-офф так и не сумевший оба раза пройти стадию четвертьфинала. В прошлом году просто здорово там же сыграли иркутяне из «Байкальского айсберга». Команда, сформированная в основном из игроков, уже перешагнувших тридцатилетний возраст, сумела добраться до стадии четвертьфинала.

В нынешнем сезоне оба этих коллектива сразу же заявили о лидерских претензиях в своих дивизионах. Пройдя половину дистанции, иркутяне в группе «18+» возглавили турнирную таблицу с отрывом в четыре очка от своего основного соперника - клуба «АнгарскСтрой», занимающего второе место, и которого они дважды побеждали, – 5:1 и 8:4. Соперникам предстояла еще одна встреча, и у ангарчан оставались шансы ликвидировать отставание. Для этого им нужно не только обязательно обыграть иркутских хоккеистов в третьем очном поединке, но и надеяться, что в последнем матче с иркутянами хоккеисты ХК «Братск» отберут очки у лидеров. Братчанам во втором круге турнира удалось оставить «Байкальский айсберг» без двух очков - 3:3, что сулило обострение борьбы в этой группе.

Но интрига в ангарско-иркутском противостоянии умерла в тот день, когда иркутяне в очередной раз переиграли братчан – 5:3. Игра между «Байкальским айсбергом» и командой «АнгарскСтрой» на минувшей неделе имела лишь статистическое значение, но и на этот раз иркутяне оказались сильнее – 4:2.

У хоккеистов старше сорока лет вот уже третий год борьбу за лидерство ведут между собой усольский «Маяк-Сибна» и ангарское «Торпедо». Другие участники турнира в этом дивизионе, ангарский «Зенит» и иркутский «Легион», в борьбе за путевку в финал не участвуют.

Справедливости ради нужно отметить, что «Зенит», например, пусть и косвенно, но на итоговые результаты все-таки всегда влиял. В прошлом году ангарчане дважды сыграли вничью с усольчанами и чуть было не подставили им подножку. В нынешнем сезоне, во втором туре, они оставили без двух очков уже своих земляков торпедовцев - 3:3.

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время», фото автора

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Уроженец Оренбурга обманывал ангарчан
Авария с коляской в Ангарске
Грабитель с электрошокером
Все новости категории

Спортивные новости
Поедут в Сочи
Жарко на коврах
Время бросить дротик
Все новости категории

Реклама

Происшествия
Сбили на каникулах
Карантин снят
Откуда рыба?
Все новости категории

Общество
Фанера рулит
Это не молоко!
Проверьте грамотность
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ ЗА 360 р.
на 6-ть МЕСЯЦЕВ,
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Статей за Апрель 2017 (21)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (303)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru