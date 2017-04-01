Восемь медалей на первенстве СФО по вольной борьбе

Золотые медали завоевали Федор Балтуев в весовой категории 50 кг и Александр Балтуев в весовой категории 54 кг. Серебряными призерами первенства Сибири стали Владимир Иванов (весовая категория 42 кг), Рамазан Камалутдинов (46 кг) и Василий Огдонов (63 кг). Бронзовые медали выиграли Андрей Тапхаров (весовая категория 42 кг), Артем Шавелков (категория 63 кг) и Геннадий Михеев (76 кг).Все победители и призеры Иркутской области вошли в сборную команду Сибирского федерального округа для участия в первенстве России по вольной борьбе, которое пройдет с 8 по 12 мая в Иркутске.Три золотые медали на первенстве СФО завоевали борцы из республики Тыва Угер Сагды (весовая категория 42 кг), Ай-Белек Монгуш (46 кг) и Артыш Ооржак (58 кг). Победителями турнира также стали три спортсмена из Красноярского края Александр Огибалов (63 кг), Алан Габуев (85 кг) и Игорь Мясников (100 кг). Три награды высшей пробы выиграли представители Кемеровской области Дмитрий Куприн (69 кг), Николай Ларин (76 кг) и Георгий Гагиев (120 кг).