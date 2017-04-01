.
,

Ангарский скалолаз завоевал бронзовую медаль на первенстве России


0

Сегодня, 13:50
 Количество просмотров: 45
    

Ангарский скалолаз завоевал бронзовую медаль на первенстве России

Ангарский спортсмен Кирилл Белянкин завоевал бронзовую медаль на первенстве России по скалолазанию в дисциплине «трудность», которое в конце марта завершилось в Калининграде. Он выступал в группе среди подростков 10-13 лет.

Финальные трассы на трудность были достойны во всех отношениях: разнообразие рельефов и зацепов, хороший внешний вид самой трассы. Первое место занял спортсмен из Санкт-Петербурга Владислав Шуневич, второе место – у представителя Кировской области Максима Горева. Бронзовым призером стал ангарчанин Кирилл Белянкин.

По итогам первенства России Кирилл Белянкин вошел в состав сборной команды России на 2018 год. Скалолазанием он занимает уже пятый год у тренеров Дениса и Екатерины Веретениных в областной спортивной школе «Спарта» в Ангарске.

В Калининграде также прошли Всероссийские юношеские соревнования «Янтарные вершины-2017» в боулдеринге и скорости.

Отлично выступили в квалификационных раундах и прошли в финал иркутянки Варвара Бут и Ксения Кривошеева, а также ангарские спортсмены Дарья Веретенина и Александр Серебренников. В итоге Варвара Бут стала седьмой в трудности и боулдеринге. Дарья Веретенина заняла пятое место в трудности и восьмое – в боулдеринге. Ксения Кривошеева заняла пятые места в боулдеринге и двоеборье. Александр Серебренников стал седьмым в трудности.

В ближайших планах у сборной команды Иркутской области принять участие в первенстве России по скалолазанию в боулдеринге и Всероссийских юношеских соревнованиях по скалолазанию в трудности и скорости. Соревнования пройдут с 5 по 12 мая в Красноярске.

Минспорта Иркутской области
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Уроженец Оренбурга обманывал ангарчан
Авария с коляской в Ангарске
Грабитель с электрошокером
Все новости категории

Спортивные новости
Ангарский скалолаз завоевал бронзовую медаль на первенстве России
Восемь медалей на первенстве СФО по вольной борьбе
Поедут в Сочи
Все новости категории

Реклама

__________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
106, 107, 77 кв-л.
15 мкр.
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Продам участок
в деревне Зуй,
(10 соток,
земля разработана,
огорожена)
500 тыс. руб.
т. 8-950-108-90-65

Происшествия
Врачу-гинекологу предъявлено обвинение
Осторожней на дорогах
Участковый - взяточник признан виновным
Все новости категории

Общество
Крик души нормальной российской женщины
Снег начали убирать ночью
Крик души нормальной российской женщины
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ ЗА 360 р.
на 6-ть МЕСЯЦЕВ,
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Статей за Апрель 2017 (39)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (303)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru