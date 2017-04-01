Ангарский скалолаз завоевал бронзовую медаль на первенстве России

Финальные трассы на трудность были достойны во всех отношениях: разнообразие рельефов и зацепов, хороший внешний вид самой трассы. Первое место занял спортсмен из Санкт-Петербурга Владислав Шуневич, второе место – у представителя Кировской области Максима Горева. Бронзовым призером стал ангарчанин Кирилл Белянкин.По итогам первенства России Кирилл Белянкин вошел в состав сборной команды России на 2018 год. Скалолазанием он занимает уже пятый год у тренеров Дениса и Екатерины Веретениных в областной спортивной школеВ Калининграде также прошли Всероссийские юношеские соревнования «Янтарные вершины-2017» в боулдеринге и скорости.Отлично выступили в квалификационных раундах и прошли в финал иркутянки Варвара Бут и Ксения Кривошеева, а также ангарские спортсменыВ итоге Варвара Бут стала седьмой в трудности и боулдеринге. Дарья Веретенина заняла пятое место в трудности и восьмое – в боулдеринге. Ксения Кривошеева заняла пятые места в боулдеринге и двоеборье. Александр Серебренников стал седьмым в трудности.В ближайших планах у сборной команды Иркутской области принять участие в первенстве России по скалолазанию в боулдеринге и Всероссийских юношеских соревнованиях по скалолазанию в трудности и скорости. Соревнования пройдут с 5 по 12 мая в Красноярске.