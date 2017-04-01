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Соревнования по слалом-гиганту прошли в Байкальске


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Сегодня, 13:19
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Соревнования по слалом-гиганту прошли в Байкальске

На Байкальском горнолыжном курорте «Гора Соболиная» прошли соревнования по слалом-гиганту среди юношей и девушек 14 и 16 лет в рамках XI традиционного турнира по горнолыжному спорту памяти В.А. Зверева – зонального первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Участие в соревнованиях принимают спортсмены из 19 городов Сибири и Дальнего Востока в четырех возрастных группах –10, 12, 14 и 16 лет.

В возрастной группе 14 лет в слалом-гиганте у девушек золотую медаль завоевала Вероника Цупикова из Белокурихи, на втором месте оказалась Анна Тюрикова из Красноярска, на третьем месте – Вероника Грибенко из Железногорска. У юношей в этой возрастной группе победителем стал Кирилл Бугаев из Красноярска, Андрей Иванов из Белокурихи занял второе место, «бронза» - у красноярца Ивана Бушмина.

Среди девушек 16 лет на пьедестал поднялись спортсменки из Красноярска: Ярослава Попова – первое место, на втором – Анна Вахнина, третье место – у Валерии Шереметьевой. Среди юношей снова в лидерах красноярские спортсмены: первое место – Арсений Поздеев, второе место – Михаил Молтянский, третье – Семён Семенюк.

Турнир памяти В.А. Зверева проводится по трем дисциплинам: слалом, слалом-гигант и комбинация.

Источник: Министерство спорта Иркутской области
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