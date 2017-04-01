«Ангарский кросс-кантри триатлон» включен в перечень любительских стартов Федерации триатлона России

«Ангарский кросс-кантри триатлон», входящий в серию престижных спортивных мероприятий Большого Альпинистского Марафона (БАМ), включен в перечень любительских стартов Федерации триатлона России на 2017 год. Всероссийской федерацией была одобрена заявка, направленная оргкомитетом БАМ.«Федерация триатлона России впервые решила информационно поддержать всех организаторов соревнований по триатлону в субъектах РФ. Включение «Ангарского кросс-кантри триатлона» в перечень любительских стартов позволит привлечь большее количество участников из различных регионов России»,
- отметил сотрудник оргкомитета БАМ Артем Детышев.
«Ангарский кросс-кантри триатлон – 2017» состоится 22 июля на территории водноспортивного комплекса «Еловский пруд» под Ангарском. Для участников предусмотрено две дистанции. Дистанция «Спринт» включает в себя плавание на 750 метров, гонку на велосипедах на 20 км и бег на 5,6 км. Дистанция «Супер-спринт» предусматривает плавание 375 метров, велогонку на 10 км и бег на 2,8 км.
Участие могут принять как профессиональные спортсмены, так любители экстремального времяпрепровождения. Регистрация участников начнется ориентировочно в конце мая. Спортивное мероприятие организуют администрация Ангарского городского округа и оргкомитет БАМ.Напомним,
в прошлом году в «Ангарском кросс-кантри триатлоне» приняли участие 140 спортсменов из различных городов и поселков Иркутской области, а также из Улан-Удэ, Красноярска, Димитровграда (Ульяновская область), Санкт-Петербурга, Мурманска. Прирост количества участников по сравнению с 2015 годом составил 32%.
Источник: Министерство спорта Иркутской области