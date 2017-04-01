В компании грандов

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»

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К завершающему этапу соревнований допущено шестнадцать клубов, прошедших отбор в шести полуфинальных группах. В каждой из них играло по шесть команд, из которых две лучшие автоматически получали путевки в финал. Еще четыре клуба отбирались туда из числа команд, занявших в своих группах третьи места по турнирным показателям и по решению организационного комитета. В список соискателей этих вакантных путевок и попали юные баскетболистки ангарского Дворца творчества детей и молодежи. Наши девушки заняли третье место в группе, которая играла в Челябинске.В Челябинске ангарчанки проиграли клубу «СТЗ» (Полевской) – 26:63 и уступили именитому «УГМК-Юниор» из Верхней Пышмы – 27:39, которые и стали финалистами группы. За третье место развернулась упорная борьба между ангарчанками и их сверстницами из Самары и Челябинска. Ангарские баскетболистки получили победные очки в поединке с хозяйками турнира - спортсменками челябинской спортивной школы – 61:47, но затем уступили баскетболисткам самарской СДЮСШОР №13 – 51:62. Еще одну победу наша команда записала в свой актив, переиграв «Енисей» 40:27. В результате состоявшихся игр оказалось, что сразу три клуба - ДТДиМ (Ангарск), СДЮСШОР № 16 (Самара) и ДЮСШ (Челябинск) - набрали одинаковое количество очков, а дополнительный показатель разницы заброшенных и пропущенных мячей оказался лучше у ангарских девушек, которые и заняли в турнирной таблице третье место.