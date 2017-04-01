Не слабый пол

Ангарские чемпионки Кристина ДЮЛЬДИНА, Дарья ТИХОНОВА, Марина ЛАНЧУКОВА и Софья ДМИТРЕВЦОВА (слева направо).
Фото предоставлено Андреем СОЛДАТОВЫМС 22 по 26 марта в Международной олимпийской академии спорта города Кстово Нижегородской области прошло первенство России по тайскому боксу среди юношей 12-13, 14-15, 16-17 лет. Событие стало беспрецедентным по представительству регионов и количеству спортсменов. В этом году в соревнованиях приняли участие более 500 лучших атлетов России более чем из 60 регионов страны.
Ангарск представляли 9 спортсменов клуба «Искорка» от ДЮЦ «Перспектива» (тренер Андрей СОЛДАТОВ) и 4 спортсмена спортивного клуба « Золотая жила» (тренер Александр БАЛЯКОВ). Всего от Иркутской области было заявлено 30 спортсменов. Все ангарские спортсмены показали хороший уровень подготовки, но из-за очень большой конкуренции не всем удалось дойти до финала.
Золото в своей весовой категории взяли 14-летние девушки Софья ДМИТРЕВЦОВА и Дарья ТИХОНОВА. Обе занимаются у Андрея Солдатова. К слову, Андрей Евгеньевич уже воспитал чемпиона кубка мира по тайскому боксу в 2016 году Антона ИХСАНОВА. Ученица Солдатова и Екатерина ПОПОВА, ставшая бронзовой призеркой первенства мира в 2015 году.
Оксана ТИХАЯ
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