Не слабый пол

Фото предоставлено Андреем СОЛДАТОВЫМ

Оксана ТИХАЯ

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Ангарск представляли 9 спортсменов клуба «Искорка» от ДЮЦ «Перспектива» (тренер Андрей СОЛДАТОВ) и 4 спортсмена спортивного клуба « Золотая жила» (тренер Александр БАЛЯКОВ). Всего от Иркутской области было заявлено 30 спортсменов. Все ангарские спортсмены показали хороший уровень подготовки, но из-за очень большой конкуренции не всем удалось дойти до финала.Золото в своей весовой категории взяли 14-летние девушки Софья ДМИТРЕВЦОВА и Дарья ТИХОНОВА. Обе занимаются у Андрея Солдатова. К слову, Андрей Евгеньевич уже воспитал чемпиона кубка мира по тайскому боксу в 2016 году Антона ИХСАНОВА. Ученица Солдатова и Екатерина ПОПОВА, ставшая бронзовой призеркой первенства мира в 2015 году.