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В двадцатый раз


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Сегодня, 11:38
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Турнир ветеранских команд «В бой идут одни старики», в нынешнем году проводившийся в двадцатый раз, уже давно является визитной карточкой усольского футбола.

В двадцатый раз
И всё-таки в одной возрастной группе ангарские ветераны оказались лучшими. В выставочном матче среди игроков старше 60 лет, которым вот уже пятый год турнир традиционно открывается, они переиграли сверстников из Усолья со счетом 2:1.
Фото автора


Во-первых, потому что когда-то стал в области первым соревнованием подобного формата, во-вторых, все это время, несмотря на финансовые проблемы, а особенно в последние годы, выдерживал стабильно высокий уровень организационной подготовки. Эти встречи участников турнира, а они традиционно приезжают из Ангарска, Иркутска, Саянска, Черемхова и Заларинского района, неизменно заканчиваются дружескими обедами, организованными многочисленными спонсорами, а на следующий день в рамках этого же мероприятия в спортивном зале «Химик» проводится еще один областной турнир, но уже для детских команд.

Понятное дело, что для подобного размаха деньги требовались немалые, но городскому футбольному активу при поддержке местной администрации все эти годы удавалось не опускать планку. Даже когда три года назад в Усолье-Сибирском перестала работать городская федерация футбола, все заботы по их проведению временно, до избрания нового состава федерации, взяла на себя городская организация ветеранов спорта. И она справилась с непростой задачей.

У ангарских ветеранов футбола с этими соревнованиями связаны самые приятные воспоминания - многие из них в разные годы выступали за команду «Химик», в Усолье у них много друзей. К тому же именно ангарские клубы стабильно относятся к числу фаворитов и последнее время неизменно побеждают хотя бы в одной из возрастных групп турнира, собирая на нем многочисленные награды. Вот и на этот раз в Усолье приехали сразу три ангарские команды.

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»

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