По последнему снегу

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»

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На этот раз для гонки, посвященной памяти известного тренера Михаила СОЛДАТОВА, было сформировано шесть возрастных групп от 1999 года до 2006 года рождения и младше. Соответственно, и протяженность гоночной трассы определялась дифференцированно в диапазоне от полутора километров для самых маленьких и до пяти километров для спортсменов старшего возраста.На соревнования приехали лыжники из семи муниципалитетов, и самой представительной была команда усольской ДЮСШ, чьи воспитанники заняли весь пьедестал у девушек в старшей группе и у мальчиков, 2000-01 годов рождения. Ангарчане ответили тройной победой в младшей возрастной группе, в которой друг за другом с лучшими результатами к финишу пришли Анна БОКОВИКОВА, Александра СИДОРЕНКО и Любовь ТОМИЛОВА.Еще на трех дистанциях ангарчане оказались быстрее соперников.