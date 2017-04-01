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По последнему снегу


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Сегодня, 11:44
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Традиционно лыжники южных районов области проводят заключительные соревнования сезона на лыжной базе «Снежинка» в Усольском районе, где проложенные в густом лесном массиве трассы долго сохраняют снежный покров.

На этот раз для гонки, посвященной памяти известного тренера Михаила СОЛДАТОВА, было сформировано шесть возрастных групп от 1999 года до 2006 года рождения и младше. Соответственно, и протяженность гоночной трассы определялась дифференцированно в диапазоне от полутора километров для самых маленьких и до пяти километров для спортсменов старшего возраста.

На соревнования приехали лыжники из семи муниципалитетов, и самой представительной была команда усольской ДЮСШ, чьи воспитанники заняли весь пьедестал у девушек в старшей группе и у мальчиков, 2000-01 годов рождения. Ангарчане ответили тройной победой в младшей возрастной группе, в которой друг за другом с лучшими результатами к финишу пришли Анна БОКОВИКОВА, Александра СИДОРЕНКО и Любовь ТОМИЛОВА.

Еще на трех дистанциях ангарчане оказались быстрее соперников.

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»

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