Баскетболисты «Иркута» выиграли первый матч

В первом матче полуфинальной серии чемпионата России по баскетболу «Иркут» обыграл на выезде команду «Новосибирск» со счетом 70:68. Победу иркутской команде принес точный бросок Александра Варнакова. Об этом сообщили в пресс-службе БК «Иркут».
Открыл счет в матче защитник хозяев и экс-игрок «Иркута» Сергей Токарев броском из-за дуги. В ответ в составе гостей «трешку» забил центровой Антон Саяпин. Затем «черно-оранжевые» вырвались вперед благодаря попаданиям Александра Захарова как со средней, так и дальней дистанций – 7:11. «Новосибирск» поспешил отыграть отставание и лидировал к завершению четверти – 21:16.
На старте следующего игрового отрезка у «Иркута» был точен капитан Александр Варнаков, две подряд атаки завершил Дмитрий Ежов. После этого мини-рывка наша команда подобралась к сопернику на минимальное расстояние – 23:22. Но затем последовал впечатляющий марш-бросок от хозяев паркета, которые убежали вперед на 10 с лишним очков. Завершилась половина встречи со счетом 36:25 в пользу «Новосибирска».
После большого перерыва упорное противостояние продолжилось. Обе команды старались играть в быстрый атакующий баскетбол, рьяно боролись под щитами, периодически обостряя игру и бросками с периметра. В итоге третью четверть «Иркут» выиграл с разницей в 5 очков, однако лидерство все еще оставалось за «Новосибирском» - 53:47.
В середине заключительной четверти «черно-оранжевые» вырвались вперед – 59:60 после прохода Антона Саяпина. Начались классические баскетбольные «качели». За 42 секунды до финальной сирены дальнее попадание Глеба Голдырева выводит в лидеры «Новосибирск» – 65:64. Иркутяне берут минуту, после которой в своем фирменном проходе с левой руки забивает капитан Варнаков – 65:66. Хозяева не могут реализовать задуманную в тайм-ауте комбинацию, зато фолят на Дмитрии Злобине, он точен дважды – 65:68. Однако следом «трешку» приносит своей команде Сергей Токарев и сравнивает счет – 68:68. В оставшиеся 18 секунд забивает Александр Варнаков. 68:70 – «Иркут» вырывает победу у обладателя Кубка России по баскетболу сезона 2016-17 гг. и лидера регулярного чемпионата в Суперлиге-1.
10 апреля соперники проведут второй полуфинальный матч. Начало – в 20.30 по иркутскому времени, трансляция на сайте РФБ http://www.russiabasket.ru/game/?id=120558&compId=14011&tab=0
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Источник: Министерство спорта Иркутской области