Итоги чемпионата СФО по скайраннингу «Козерог - 2017»

Замечательная погода и отличная сухая трасса позволили в этом году побить установленный в 2014 году Александром Улитиным рекорд трассы, который был равен 55 минутам. Серебряный призер соревнований Артем Абносов из Байкальска также выбежал из рекордного времени. Его результат составил 53 минуты 28 сек. Бронзовым призером стал Дмитрий Голиков из Шелехова, который пришел на финиш со временем 55 минут 22 сек.Победительницей среди женщин стала многократная чемпионка России в скайраннинге, многократная победительница «Козерога», мастер спорта Елена Кравченко из Иркутска, пришедшая на финиш со временем 1 час 4 минуты 13 сек. Серебряную медаль завоевала иркутянка Екатерина Лукашева, которая преодолела дистанцию за 1 час 11 минут 25 сек. Бронзовую награду выиграла представительница Шелехова Людмила Солонина, время дистанции – 1 час 17 минут 2 сек.Детская дистанция составляла половину полной. Победителем детского зачета среди мальчиков до 13 лет включительно стал Даниил Жарков, его результат составил 36 минут 2 сек. Второе место занял Лев Стерехов с результатом 37 минут 46 сек. Замкнул тройку лидеров Сергей Педенко, показавший результат 38 минут 20 сек. Все юные спортсмены являются представителями Иркутска.Золотую медаль в детском зачете среди девочек до 13 лет включительно завоевала Олеся Глинская из Черемхово с результатом 39 минут 8 сек. Второй стала еще одна черемховская спортсменка Валерия Миронова, прошедшая дистанцию за 45 минут 35 сек. Бронзовую награду выиграла иркутянка Анна Юшина, ее результат составил 48 минут 45 сек.Всем юным участникам были вручены сладкие призы и сертификаты участников. От администрации Тункинского района были приготовлены призы «За волю к победе», которые были вручены юным участникам забега на полную дистанцию, а также приз самому опытному участнику забега, которым стал 60-летний иркутянин Александр Китов.Каждый финишер на вершине пика Любви награждался памятной медалью. Всем призерам были вручены грамоты и медали, а также призы от постоянного партнера «Козерога» магазина «Планета-Спорт». Победители также получили памятные кубки.В 2017 году на старт вышло рекордное количество участников из Иркутской области, Бурятии и Красноярского края. На полную дистанцию вышлов том числе 79 мужчин и 26 женщин. На детской дистанции было, в том числе 21 юноша и 7 девушек.Итоговые протоколы опубликованы на официальных страницах Федерации альпинизма и скалолазания Иркутской области в социальных сетях и на сайте www.facio.ruНапомним, Пик Любви (на фото) – это одна из вершин Тункинских гольцов Восточного Саяна, располагающаяся на высоте 2124 м, перепад высоты – 1240 м, протяженность – 3410 м.Чемпионат Сибирского федерального округа по альпинизму в дисциплине скайраннинг – вертикальный километр «Козерог – 2017» проходил под патронажем министерства спорта Иркутской области, Федерации альпинизма России, Федерации альпинизма и скалолазания Иркутской области при поддержке администрации муниципального образования сельского поселения «Аршан».